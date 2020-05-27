Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.73
USD
26.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Стиль
27 мая 20, 12:20
Женская одежда, которая портит любую фигуру
одежда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Многие из нас гоняются за трендами и стараются покупать все самое модное, не задумываясь о том, сможет ли это подойти и украсить собственное тело.
Кофточка из трикотажа



Она всегда обтягивает тело и плохо держит форму. Даже самая стройная дама, надев ее, становится похожей на гусеницу: неправильно сел и сразу появились бока, сформировалась складка на животике.

Хотите всегда ловить на себе восторженные взгляды, носите свободные блузки, рубашки или объемные свитеры грубой вязки. Они уместно будут смотреться и в офисе, и в кафе, и на прогулке.

Короткое обтягивающее платье



Времена меняются, выставлять себя напоказ уже не модно. Больше ценится в женщине сегодня загадка. Поэтому одежда в обтяжку на худеньких – это вульгарно. На полных женщинах – смешно. Лучше для базового гардероба приобретать свободное одноцветное платье, длиной до колена или до середины икры. Актуальна и форма футляр. Но нужна модель со сложным кроем.

Укороченные брюки



Опасность их в том, что они уменьшают рост и делают фигуру зрительно короче. Такая модель не позволит скрыть пышность бедер, наоборот, подчеркнет ее наличие. Лучше покупать классические «дудочки» стандартной длины. Они хорошо сочетаются с блузами, с рубашками, со свитерами грубой вязки. Добавьте лодочки, и образ окончательно сложится. Он будет модным и актуальным всегда.

Асимметричный подол



Многие любят, особенно летом, надевать на себя юбки и платья, у которых передняя часть немного короче задней. Опасность такого кроя в том, что он визуально обрезает фигуру в нижней части и делает ее непропорциональной. От этого женщина выглядит короче, чем есть на самом деле. Если есть желание продемонстрировать стройность ног, нужно выбирать строгие юбки фасона «карандаш» с передним разрезом. Образ сразу станет элегантным и женственным одновременно.

Летучая мышь



Туники, джемпера, блузки и платья такого фасона добавляют верхней части тела объема, фигура становится шире, линия груди теряет четкую форму. Руки кажутся тяжелыми, что окончательно портит общее впечатление. При наличии тяги к подобным вещам, стоит присмотреться к крою «оверсайз». Он тоже имеет вид балахона. Его небрежный стиль демонстрирует желание быть свободной. Поэтому можно добавлять такую одежду и в летний, и в зимний гардероб.

Если отказаться от обуви из перфорированной кожи, бюстгальтера пуш-ап, очень короткой мини-юбки, платьев фасона беби-долл, удастся избежать ошибок, способных навредить репутации модницы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей