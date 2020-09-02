Модные цвета осень-зима 2020-2021. ФОТО





Янтарно-оранжевый цвет

Оттенки зрелого сочного апельсина всегда вызывают позитивное настроение, заряжают энергией. Именно унылой порой хочется всплеска эмоций, заряда энергии и такой насыщенный цвет прекрасно справится с этой задачей. Достаточно приобрести аксессуар (сумку, шарф и прочее) этого цвета, и вы будете радовать себя и окружающих.





Приглушенно-красный оттенок

Одежда такого цвета не вызывает провокационных чувств. Куртки, плащи, брюки, свитера такого оттенка отлично сочетаются со многими вещами и самой разной обувью.





Песочный цвет

Одежда такого цвета востребована всегда, тем более, что это натуральный природный оттенок, а естественность — это тренд сезона. Дамы всегда в восторге от этого оттенка. Юбки, блузки и мягкие пальто отлично гармонируют с темными цветами одежды и обуви.





Классический синий цвет

Королевский цвет пользуется популярностью у многих поклонниц классики. Ни один показ на мировых подиумах не проходит без демонстрации моделей этой палитры, такого притягательного и холодного.





Желто-лаймовый цвет

Этот кислотный оттенок невероятно востребован у молодежи. Блузки, платья, сарафаны, сумки и шарфы искрятся желто-зеленой подсветкой этого оттенка. Экзотический цвет будет напоминать круглый год о знойной стране, где провели отпуск.





Припыленно-розовый оттенок

Выбор самых романтичных дам падет на этот нежный оттенок, напоминающий бутон королевы цветов. В осенний и зимний период он представит обладательниц одежды такого цвета очаровательными и женственными натурами.





Красно-коричневый оттенок

Строгий и лаконичный оттенок этого цвета найдет отражение в одежде деловых и волевых дам, привыкших руководствоваться только собственными амбициями.

Модная палитра прогноза на текущий и следующий год содержит немало цветов. Однако, каким бы модным ни был цвет, он должен идеально соответствовать вашему цветотипу. Из многообразия трендовых цветов всегда можно подобрать «свой» оттенок одежды и выглядеть потрясающе.