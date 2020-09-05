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Леди
Стиль
5 сентября 20, 17:26
Красивые вариации стрижки средний Боб на сезон 2021
Стрижка Боб
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Стрижка Боб на среднюю длину волос приобрела чрезвычайную популярность

Стрижка Боб на среднюю длину волос приобрела чрезвычайную популярность. Форма прически нравиться девушка и женщинам в любом возрасте. Боб обладает рядом преимуществ, основными из которых являются разнообразные вариации укладки. Именно эта особенность способствует популярности прически.


Средний Боб с волнистыми локонами

Данный вариант стрижки наиболее женственный и романтичный. Легкие волны можно сделать дома самостоятельно при помощи утюжка либо плойки. Счастливые обладательницы естественного вьющегося волоса могут подчеркнуть природную красоту и привлекательность.


Боб средней длины с челкой



Челка позволяет визуально скорректировать пропорции лица. Прическа подчеркнет овал и скроет широкий лоб.


Прямой средний Боб

Такой формат стрижки придает образу привлекательности и нотку дерзости. Прическа способна сделать женщину любого возраста неотразимой. Если создать у корней дополнительный объем, стрижка приобретет большую красоту. В данной прическе может использоваться любой пробор, однако, наиболее популярным является именно косой пробор, придающий дополнительную пышность и стильность.

Источник: lucky-women.ru
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