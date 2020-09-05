Осенний маникюр 2020: модные тенденции и новый дизайн (Фото)

Основные тенденции. В модном осеннем периоде актуальны любые цвета, встречающиеся в природе, а также классические техники оформления, сочетание в одном маникюре не более трёх тонов, если речь не идёт о монохромном дизайне, разнообразные рисунки, втирка и использование блестящего декора.

Популярная длина и форма ногтей. Возрастает потребность в натуральности и естественности маникюра или, иными словами, очень длинные либо заострённые ногти становятся просто неудобными. Стилисты советуют в этом случае присмотреться к коротким или немного удлинённым ноготкам. Что касается формы ногтевых пластин, то она может быть квадратной, миндалевидной или овальной.

Маникюр в стиле "nude". Сдержанность нюдового дизайна всегда ассоциируется с женственностью и мягкостью, что позволяет моднице всегда выглядеть привлекательно и при этом не сомневаться в актуальности своего выбора. Нежно-розовый, бежевый, молочный, фиалковый, серый, лаванда, персик и любой другой оттенок из нюдовой палитры идеально вписываются в любой создаваемый образ.

Модный френч. Эта знаменитая техника уже давно относится к классическим видам маникюра и считается универсальной основой для воплощения в реальность многочисленных творческих идей нейл-дизайна. По мнению ведущих специалистов, в осенне-зимнем периоде модницы могут уверенно использовать как стандартный вариант оформления, так и разнообразные интерпретации французского дизайна.

Дизайн с втиркой. Использование дисперсионного цветового пигмента в виде пудры при оформлении маникюра для осени и зимы 2020 можно назвать "главной фишкой" этого сезона. При помощи втирки создаётся 3D эффект, блестящие переливы которого смотрятся очень красиво на ноготках любой длины и формы. Зеркальная пудра, золото, бронза, хамелеон, пудра с металлическим блеском - отличное решение для дополнения многих образов.

"Вязаный" маникюр. Модный дизайн маникюра, напоминающий по виду "вязаные" узоры, уже долгое время остаётся прерогативой холодного периода, и осенне-зимний сезон 2020-2021 также не стал исключением. Эффект объёмной вязки свитера смотрится на ногтевых пластинах очень красиво и утончённо.

Негативное пространство. Маникюр с деталями "negative space" хоть и считается немного необычным решением для сезона осень-зима 2020, но почему бы и нет? Холодные и сдержанные цвета прекрасно сочетаются на ногтях с прозрачными элементами. Это может быть как полностью не закрашенное ногтевое ложе с геометрическими или любыми другими рисунками, так и спокойный, лаконичный дизайн с прозрачными узорами, например, веточкой, листиком или полосками.

Матовый маникюр. Стильный блеск глянцевого покрытия, несомненно, привлекает внимание к женским рукам, но матовые ноготки в осенне-зимний период смотрятся по-особенному, поэтому продолжают оставаться более востребованными. Бархатистая структура словно согревает в непогоду, да и характерные для этого времени года такие природные оттенки, как хаки, глубокий серый, шоколадный, бордовый, терракотовый, синий или тёмный зелёный, максимально раскрывают в таком исполнении свою глубину.

Дизайн с блёстками и стразами. Ни один новомодный сезон не обходится без выразительного дизайна ногтей, и разнообразные объёмные и блестящие материалы в этом случае являются незаменимыми помощниками при оформлении. Вы можете дополнять маникюр лишь одним из видов декора, а можете гармонично сочетать на ноготках несколько вариантов одновременно.

Модный маникюр для осеннего сезона 2020 представляет барышням множество идей, которые станут идеальным дополнением как повседневного, так и праздничного образа. Главная особенность - не перегрузить ноготки обилием блестящих деталей декора.