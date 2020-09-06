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Леди
Стиль
6 сентября 20, 15:13
Деловой стиль для женщин с пышными формами на осень. Фото
пышные формы
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Представляем вам подборку самых лаконичных и привлекательных образов для полных дам в офисном стиле.

Женщины с пышными формами - это самые добрые, милые и женственные натуры. Им походят многие модные направления, но особым шиком будут наделены аутфиты в деловом стиле.

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Тренд этой осени - принт клетка и полоска. Для женщин с объемными формами такой рисунок позволит создать более пропорциональный силуэт. Чтобы подчеркнуть талию, выбирайте стильные пиджаки и пальто с ремнем или поясом.

Костюмы в деловом стиле представлены в большом разнообразии. Это предоставляет возможность подобрать модный костюм к любому размеру женщины. Осенью выбирайте не только элегантный брючный костюм, но и женственные предметы гардероба с юбкой. При этом даме с полными формами подойдут не только длинные юбки или длина миди, но и также соблазнительные юбки чуть выше колена.

Для пышек модельеры на эту осень приготовили сногсшибательные и самые завораживающие платья в деловом стиле. Это могут быть однотонные платья-трапеция, стильные приталенные платья с оригинальным принтом, а также разнообразные фасоны в ярких цветах.

Платье с плиссированной юбкой - это стильный образ дамы с любой фигурой. Изделия с плиссировкой позволяют скрыть все недостатки фигуры. Пышки выбирают модные платья длины макси и миди, тем самым создавая утонченный женственный образ в деловом стиле. Платье можно выбрать во флористической тематике, геометрия, абстракция.

Трендовый комбинезон - это беспроигрышный вариант для полных женщин. Для делового образа стоит выбрать черный цвет одежды, который невероятно стройнит обладательницу пышных форм. В моде не только монохромные луки в черном цвете, но и оригинальные комбинации различных ярких оттенков.

Женщины с объемными формами не должны скрывать все свое тело. Для самого обворожительного и соблазнительного образа, который подойдет для любых мероприятий, выбирайте трендовые предметы гардероба в деловом стиле.
telegraf.com.ua
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