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Леди
Стиль
11 сентября 20, 21:35
Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020
Андре Тан
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Украинский модельер и дизайнер показал антитренды осеннего сезона.

На личной странице в Инстаграм дизайнер, который одевает звезд украинского шоу-бизнеса и мировых знаменитостей, показал, от каких вещей следует немедленно избавиться в осеннем гардеробе 2020 года. Андре Тан дал полезные советы и показал, как и чем заменить неактуальные вещи.

Антитренды осени 2020

Кардиганы по фигуре из тонкого трикотажа

Несмотря на то, что оверсайз в этом сезоне потерял свою актуальность, а на смену пришла женственная приталенная одежда, Андре Тан отмечает, что это не касается кардиганов. Они должны быть объемными, свободными, иметь широкий объемный рукав. О нарядах со стразами и кружевными вставками также стоит забыть.

Короткие перчатки
Дизайнер отметил, что длинные перчатки не только стильный аксессуар, но и атрибут повседневной жизни. Они будут роскошно смотреться с пальто с укороченными рукавами и топами-бра. Если же верх вашего образа с длинным рукавом, заправьте его внутрь перчатки.

Вырезы на плечах
Андре Тан отмечает, что футболки, платья и блузы с овальными вырезами на плечах уже надоели и выглядят банально. Осенью 2020 трендово будут выглядеть вырезанные кусочки ткани на талии и бедрах и разрезы на брюках и жакетах.

Шпильки
Модельер подчеркивает, что мода на жемчужные, блестящие и разноцветные шпильки появилась еще 2018 году на мировых подиумах. Впоследствии ее подхватили блогеры и превратили в повседневный аксессуар. Сейчас лучше выбирать платки, бархатные ленты или две резинки, которые носили еще в 90-х.

Штаны с лампасами
Андре Тан советует заменить штаны с широкими полосками на штаны-палаццо. Он отметил, что именно такой наряд визуально удлиняет силуэт и делает фигуру изящной.
telegraf.com.ua
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