Названы куртки, которые сделают вас на 5 килограмм больше
Верхняя одежда - это главные вещи зимнего гардероба. Но они должны не только греть вас холодной осенью и зимой, но еще и делать ваш образ уникальным и стильным.
При этом есть куртки и пуховики, которые вас будут полнить. Такие фасоны лучше избегать.
Шик и блеск
Блестящие куртки стоит избегать. Они отражают свет и визуально делают вас полнее. Также неудачно смотрятся "трендовые" вещи, которые светятся в темноте.
Такие куртки полнят / фото pinterest.com
Оверсайз
Несмотря на то, что оверсайз сейчас на пике популярности, есть фасоны, которые будут делать вас полнее на несколько килограмм. В таких куртках вы будете выглядеть как шар.
Оверсайз сейчас актуальные / фото pinterest.com
Гусеница
Пуховики в стиле "гусеницы" облегающие и чаще всего глянцевые. Также за счет своей длины они укорачивают ноги. В итоге вы будете выглядеть в два раза шире.
Куртка-гусеница / фото pinterest.com
Не по размеру
Коротенькие курточки уже не модные. Особенно, если вы хотите с их помощью казаться стройнее. Поверьте, вам это не удастся.
Такой фасон полнит / фото pinterest.com
Мех
Мех, да еще и на воротнике делает верхнюю одежду более объемной. Поэтому это не самый удачный вариант для стильного образа.
Мех не в тренде / фото pinterest.com
Источник: unian.net