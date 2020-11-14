Названы куртки, которые сделают вас на 5 килограмм больше

Верхняя одежда - это главные вещи зимнего гардероба. Но они должны не только греть вас холодной осенью и зимой, но еще и делать ваш образ уникальным и стильным.





При этом есть куртки и пуховики, которые вас будут полнить. Такие фасоны лучше избегать.





Шик и блеск





Блестящие куртки стоит избегать. Они отражают свет и визуально делают вас полнее. Также неудачно смотрятся "трендовые" вещи, которые светятся в темноте.









Такие куртки полнят / фото pinterest.com





Оверсайз





Несмотря на то, что оверсайз сейчас на пике популярности, есть фасоны, которые будут делать вас полнее на несколько килограмм. В таких куртках вы будете выглядеть как шар.









Оверсайз сейчас актуальные / фото pinterest.com





Гусеница





Пуховики в стиле "гусеницы" облегающие и чаще всего глянцевые. Также за счет своей длины они укорачивают ноги. В итоге вы будете выглядеть в два раза шире.









Куртка-гусеница / фото pinterest.com





Не по размеру





Коротенькие курточки уже не модные. Особенно, если вы хотите с их помощью казаться стройнее. Поверьте, вам это не удастся.









Такой фасон полнит / фото pinterest.com





Мех





Мех, да еще и на воротнике делает верхнюю одежду более объемной. Поэтому это не самый удачный вариант для стильного образа.









Мех не в тренде / фото pinterest.com







