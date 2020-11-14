Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.20
USD
28.10
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Стиль
13 ноября 20, 21:15
Названы куртки, которые сделают вас на 5 килограмм больше
куртка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Верхняя одежда может испортить ваш образ.
Верхняя одежда - это главные вещи зимнего гардероба. Но они должны не только греть вас холодной осенью и зимой, но еще и делать ваш образ уникальным и стильным.

При этом есть куртки и пуховики, которые вас будут полнить. Такие фасоны лучше избегать.

Шик и блеск

Блестящие куртки стоит избегать. Они отражают свет и визуально делают вас полнее. Также неудачно смотрятся "трендовые" вещи, которые светятся в темноте.


Такие куртки полнят / фото pinterest.com

Оверсайз

Несмотря на то, что оверсайз сейчас на пике популярности, есть фасоны, которые будут делать вас полнее на несколько килограмм. В таких куртках вы будете выглядеть как шар.


Оверсайз сейчас актуальные / фото pinterest.com

Гусеница

Пуховики в стиле "гусеницы" облегающие и чаще всего глянцевые. Также за счет своей длины они укорачивают ноги. В итоге вы будете выглядеть в два раза шире.


Куртка-гусеница / фото pinterest.com

Не по размеру

Коротенькие курточки уже не модные. Особенно, если вы хотите с их помощью казаться стройнее. Поверьте, вам это не удастся. 


Такой фасон полнит / фото pinterest.com

Мех 

Мех, да еще и на воротнике делает верхнюю одежду более объемной. Поэтому это не самый удачный вариант для стильного образа.


Мех не в тренде / фото pinterest.com


 Источник: unian.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей