Главные цвета 2021 года: фото сочетаний желтого и серого

Два независимых оттенка, которые подчеркивают, как различные элементы объединяются, чтобы поддержать друг друга, лучше всего выражают настроение цвета Pantone года 2021. Практичный и твердый, но в то же время согревающий и оптимистичный, союз Ultimate Grey + Illuminating - это сила и позитив.





«Это сочетание говорит о стойкости, оптимизме, надежде и позитиве, которые нам нужны по мере того, как мы перезагружаем, обновляем, переосмысливаем и изобретаем заново», - говорит Лори Прессман, вице-президент Pantone Color Institute.





Сочетание этих цветов вдохновляет и вселяет надежду, что помогает чувствовать, что все станет ярче - это важно для человеческого духа.





Как сочетать эти два цвета в одежде:



























































