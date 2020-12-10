Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.94
USD
28.08
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Стиль
10 декабря 20, 13:29
Главные цвета 2021 года: фото сочетаний желтого и серого
цвет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Институт цвета Pantone назвал главные цвета 2021 года. В этот раз выбран не один оттенок, а два - серый оттенок Ultimate Grey и желтый цвет Illuminating.
Два независимых оттенка, которые подчеркивают, как различные элементы объединяются, чтобы поддержать друг друга, лучше всего выражают настроение цвета Pantone года 2021. Практичный и твердый, но в то же время согревающий и оптимистичный, союз Ultimate Grey + Illuminating - это сила и позитив.

«Это сочетание говорит о стойкости, оптимизме, надежде и позитиве, которые нам нужны по мере того, как мы перезагружаем, обновляем, переосмысливаем и изобретаем заново», - говорит Лори Прессман, вице-президент Pantone Color Institute.

Сочетание этих цветов вдохновляет и вселяет надежду, что помогает чувствовать, что все станет ярче - это важно для человеческого духа.

Как сочетать эти два цвета в одежде:















Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей