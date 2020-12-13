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Леди
Стиль
13 декабря 20, 11:44
Андре Тан рассказал о трендах в обуви (фото)
сапоги
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Стилист Андре Тан поведал о трендах зимних сапог в этом сезоне.

Известный украинский модельер Андре Тан, ранее рассказавший, на какую юбку стоит обратить внимание этой зимой, дал очередные советы.

На своей личной странице в Инстаграме дизайнер выложил пост, в котором указал, какие сапоги будут модными в этом сезоне.

"Новые сапоги - это лекарство. А на лекарствах не экономят!", - отметил Андре Тан.

Жокейские сапоги

Выбирайте модель, держащую форму. Нос должен быть в меру круглым. Отдайте предпочтение лаконичным моделям - декоративные молнии больше не актуальны.

  • С декором

Когда дело касается сапог, лучше чтобы декора не было вообще. Но если вы очень хотите сделать акцент - выбирайте обувь с лаконичными цепями.

  • Ботфорты

Ботфорты не должны быть вульгарными - обратите внимание на лаконичные модели. Кстати, попробуйте поэкспериментировать и присмотреться к варианту "кот в сапогах".

  • Правильное сочетание

Замша и кожа на одном ботинке - странное сочетание. А вот контраст разноцветной кожи выглядит очень даже интересно.


  • На платформе

Если вы хотите приобрести нейтральную пару обуви, которая будет сочетаться как с классическим пуховиком, так и со спортивной курткой, то обратите внимание на сапоги на массивной платформе. А вот сапоги на танкетке стоит выбросить.
telegraf.com.ua
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