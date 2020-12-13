Андре Тан рассказал о трендах в обуви (фото)

Известный украинский модельер Андре Тан, ранее рассказавший, на какую юбку стоит обратить внимание этой зимой, дал очередные советы.

На своей личной странице в Инстаграме дизайнер выложил пост, в котором указал, какие сапоги будут модными в этом сезоне.

"Новые сапоги - это лекарство. А на лекарствах не экономят!", - отметил Андре Тан.

Выбирайте модель, держащую форму. Нос должен быть в меру круглым. Отдайте предпочтение лаконичным моделям - декоративные молнии больше не актуальны.

С декором

Когда дело касается сапог, лучше чтобы декора не было вообще. Но если вы очень хотите сделать акцент - выбирайте обувь с лаконичными цепями.

Ботфорты

Ботфорты не должны быть вульгарными - обратите внимание на лаконичные модели. Кстати, попробуйте поэкспериментировать и присмотреться к варианту "кот в сапогах".

Правильное сочетание

Замша и кожа на одном ботинке - странное сочетание. А вот контраст разноцветной кожи выглядит очень даже интересно.





На платформе

Если вы хотите приобрести нейтральную пару обуви, которая будет сочетаться как с классическим пуховиком, так и со спортивной курткой, то обратите внимание на сапоги на массивной платформе. А вот сапоги на танкетке стоит выбросить.



