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Леди
Стиль
12 января 21, 13:09
Топ-5 самых модных цветов 2021 года
стиль
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По традиции, каждый год институт цвета Pantone объявляет главные цвета.
В 2021-м первое место на модном Олимпе получили сразу два цвета: нежный серый и яркий желтый. Какие другие цветовые решения будут в тренде в новом году, и в каких образах они будут смотреться лучше — разбираемся дальше.

Серый
Поскольку этот цвет стал главным в 2021 году, не странно, что подиумы были заполнены моделями в монохромных серых образах. Думаем, создать нескучный серый лук — это настоящее искусство. В тренде все оттенки серого: мокрый асфальт, графитовый, светло-серый, с голубым подтоном. Особенно эффектно серый цвет смотрится на брючных костюмах или жакетах в стиле «Деловой девушки». Однако можно облачиться полностью в серый — и не прогадаешь.

Желтый
Этот солнечный цвет, как луч надежды, украсит нашу весну. Поэтому можешь присматриваться к желтым платьям или рубашкам уже сейчас. А желтый плащ, куртка или дождевик подарят хорошее настроение даже в самую плохую погоду.

Белый
2020-й был для большинства из нас черной полосой. Поэтому в новом году дизайнеры предлагают всем носить белый (даже если за окном по-прежнему локдаун). Говорят, белый приносит удачу и спокойствие, поэтому можно смело миксовать полностью белоснежные образы.

Розовый
Еще в прошлом году розовый цвет стал символом. Он олицетворяет протест, стал главным оттенком ЛГБТ-сообщества и обрел политическое значение. Теперь это не просто любимый цвет Барби, и не стоит бояться выглядеть как кукла. Как и серый, розовый будет в тренде во всех оттенках: романтичные натуры сделают ставку на пыльную розу, а более дерзкие девушки выберут фуксию.

Зеленый
Стоит заметить, что мы имеем в виду не классический зеленый цвет или изумрудный оттенок, а более эффектный вариант — лаймовый. В прошлом году он покорил подуимы, а в новом просто обязан прочно обосноваться в твоем гардеробе. 

Источник: https://www.cosmo.com.ua/
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