Самые трендовые оттенки волос на 2021 год

Мода диктует свои правила и тенденции на каждый сезон. Однако с учетом того, как быстро меняются тренды в бьюти-индустрии, сложно оставаться в курсе всех событий. И даже если получится благополучно собрать лук в плане одежды, неудачно подобранный оттенок волос может испортить весь образ. Вопрос о том, на каком же цвете остановиться, возникнет у всех женщин, которые окажутся в кресле у парикмахера перед зимними праздниками, будут готовиться к выходам в свет или простым посиделкам с подругами в следующем году.





В 2020 эксперты из сферы моды выделили тенденцию эстетичности и естественной красоте. Если еще несколько лет назад девушки активно экспериментировали со всевозможными цветами, сейчас, как и в грядущем 2021 году, гораздо больше концентрации будет на натуральности. Поэтому к выбору цвета волос нужно подойти с осторожностью, а также не забывать про качество волос. Ведь даже самый красивый оттенок волос будет выглядеть проигрышно, если волосы сильно повреждены и лишены блеска.





Тем не менее, даже когда дело касается выбора натурального оттенка, можно легко совершить ошибку. Существуют несколько факторов, на которые нужно опираться, чтобы гармонично смотреться в новом образе. Мы пообщались с украинским стилистом Виталиком Дацюком и выяснили, как правильно выбрать оттенок волос под свой типаж.





Как подобрать правильный оттенок волос под свою внешность? На что обратить внимание?





– Если вы хотите узнать, как подобрать оттенок волос в домашних условиях, пройдите несложный тест: удалите косметику с лица, наденьте белую однотонную вещь и при хорошем освещении посмотрите на оттенок кожи.





Если белый цвет одежды придает ему желтизну, то у вас теплый тон кожи, которому подходят все медовые, янтарные, карамельные тона краски. Если лицо на фоне белой футболки приобретает голубой или слегка зеленый оттенок, вы относитесь к холодному типу внешности. В окрашивании будут наиболее гармоничны насыщенные оттенки с прохладным акцентом. Если блонд, то нордический пепельный, а если шатен, то с синими переливами.





И еще один нюанс: вы должны учитывать, что с возрастом цвет волос должен быть светлее. Теплые светлые оттенки освежают и визуально убавляют несколько лет, тогда как темные придают образу строгости и, наоборот, могут добавлять лишние года.





А что скажете про трендовые оттенки волос? Кому и какие подойдут?





– Блондинкам подойдет золотой блонд, платиновый блонд, розовый блонд, насыщенный белый, пепельный блонд. Девушкам с темным оттенком волос – кофейный, коньячный, ореховый, шоколадно-лиловый, холодный каштановый.





Виталий, а есть ли тренды в цветах волос, которые уже давно вышли из моды, но их не желают отпускать?





– В нынешнее время в тренде естественность! Оттенки более спокойные, натуральные. Но мы знаем, что мода всегда возвращается и видоизменяется. Тренды, которые давно вышли из моды, но некоторые не желают их отпускать – это седое окрашивание, горизонтальные яркие пряди, крупное мелирование или насыщенный балаяж. Еще окрашивание натуральными красителями (хна, басма и т.д.), огненно-рыжий, желтый блонд. Также мне вспомнились техники: блочное, половинчатое окрашивание, светлые корни и темные кончики, резкое омбре, окрашивание затылка, трафаретное окрашивание. Эти тренды полностью не исчезнут, они будут с новыми акцентами, дополнениями, но пока это уже уходящий тренд.





А если ты хочешь оставаться стильной и при этом сохранить блеск, здоровье волос, рекомендуем вдохновиться Préférence Lookbook 2021. В нем собраны трендовые оттенки, которые подойдут под разные типажи и помогут создать уникальный образ. Ведь лучшее украшение для любой девушки – это не дорогая сумочка, браслет или туфли, а сверкающие красивые локоны.



