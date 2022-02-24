Эти плотные плащи из габардина, отталкивающие влагу и ветер, просто созданы для непогоды. В новых коллекциях сезона весна-лето 2022 дизайнеры предлагают не только классические вариации бежевого тренчкота, но и современные плащи из лакированной или матовой кожи или варианты с объемными рукавами. Традиционные британские тренчи с поясом на талии, ремешками на запястьях, кокеткой сзади и отложным воротником этой весной слегка обновились - теперь у них отсутствуют рукава либо же они сшиты из разных кусочков материалов. Vogue.ua собрал самые модные тренчи наступающей весны, от которых не получится отказаться.





Кожа





Кожаные тренчи не теряют своей актуальности этой весной. Носите черные лаконичные плащи в стиле Тринити или выбираете элегантные модели в пастельных оттенках с поясом на талии. У Alexander McQueen вы найдете плащ из грубой кожи с массивными ремешками на запястьях и плечах, у Fendi - деловой вариант в бежевой цветовой гамме приталенного кроя, у Kwaidan Editions - романтичный плащ в оттенке сахарной ваты, а у Khaite - дерзкий виниловый тренч.









Alexander McQueen









Fendi









Khaite





Классика





Несмотря на то, что дизайну классического бежевого тренчкота уже 200 лет, бренды по-прежнему воспевают его в своих коллекциях, усердно работая над современным прочтением этого культового плаща, придуманного Чарльзом Макинтошем. Изначально прародителем современного тренча в песочной цветовой гамме является водонепроницаемый макинтош, после которого был произведен более практичный вариант тренча из габардина дизайнером Томасом Берберри. С тех пор марка Burberry продолжает выпускать свои легендарные тренчи, добавляя каждый сезон несколько необычных плащей в модельный ряд. Классические молочные плащи вы также можете найти в коллекциях Michael Kors Collection и Rokh.









Michael Kors Collection









Burberry









Rokh





Объемные рукава





Тренчи с гиперболизированными рукавами и увеличенной линией плеча - один из главных трендов этой весны. Благодаря такому стилистическому приему талия визуально смотрится на несколько сантиметров тоньше, чем есть на самом деле. Возьмите на заметку серый тренчкот А-силуэта Alexander McQueen с поясом на талии, бежевый плащ Rejina Pyo с воздушными рукавами или светлый тренч Alexandre Vauthier, вдохновленный эпохой 1980-х годов.









Alexander McQueen









Rejina Pyo









Alexandre Vauthier





Без рукавов





Остромодная новинка этого сезона, которая совсем скоро появится на главных инфлюенсерах - тренчи без рукавов или, как их еще называют, тренчи-жилеты. Такой вариант верхней одежды особенно актуален будет с приходом тепла, в апреля и мае. Носите их с грубыми ботинками, босоножками с ремешками на щиколотках и лоферами в паре с белыми носками. Лучшие тренчи без рукавов вы найдете у Sacai, Burberry и Victoria/Tomas.









Sacai









Burberry









Victoria/Tomas





Комбинированные





Микс разных оттенков и фактур - модный прием, который часто можно заметить в коллекциях брендов и этот сезон не исключение из правил. Дизайнеры принялись экспериментировать с дизайном, в результате чего появились интересные комбинированные модели тренчкотов. Burberry украсили молочный плащ кожаными рукавами с перфорацией, Lutz Huelle показали тренч, состоящий из голубого денима и габардина в оттенке хаки, а Thebe Magugu предложили вариант с яркими синими вставками.









Burberry









Lutz Huelle









Thebe Magugu



