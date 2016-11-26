Здоровый позвоночник: советы, упражнения (ВИДЕО)

Позвоночник – это ось нашего тела, наиболее важная его часть и опора всего организма.
Еще с древних времен люди считали, что позвоночник является средоточием энергии и жизненных сил человека. Как сохранить позвоночник здоровым - советы и комплексы упражнений от специалистов.
Позвоночник человека - это основание и опора его организма, а также сложнейшая система коммуникаций: с позвоночником связаны все наши огрганы. Из-за проблем в позвоночнике развиваются болезни этих органов. Поэтому позвоночный столб нужно беречь и укреплять мышечным корсетом.
В Сети существует множество видео с комплексами упражнений для укрепления мышц спины. Чтобы не потеряться в этом разнообразии, хотим порекомендовать нашим читателям отдельные видео-занятия с врачами и тренерами, которые помогут сохранить ваш позвоночник здоровым.
Один из комплексов для восстановления и сохранения подвижности позвоночника, а также для вправления, фиксации и укрепления межпозвонковых дисков, который можно рекомендовать выполнять в домашних условиях, это комплекс упражнений от тренера, диетолога Александра Чуйко:
Мышечный корсет, конечно, нужно постоянно поддерживать тренировками. Однако часто человек начинает заниматься физкультурой только после того, как у него появляются боли в спине или суставах. Но начав бездумно выполнять все упражнения, которые были ему знакомы со школьных уроков физкультуры (а среди таких упражнений немало неправильных) – человек может не улучшить, а ухудшить свое состояние здоровья.
При болях в спине следует помнить, что при выполнении упражнений нужно придерживаться определенных правил: не перегибать поясницу; не прокатываться с опорой на остистые отростки позвонков; наклоны делать только с прямой спиной.
В Интернете есть разное видео с упражнениями для профилактики заболеваний позвоночного столба, которые демонстрируют, выполнение каких упражнений приводит к травмам хрящевой ткани и связочного аппарата, и какие есть альтернативные и полезные для здоровья человека.
Так, небезопасными, особенно для поврежденного грыжей поясничного отдела позвоночника, реабилитологи считают:
Всем этим упражнениям есть более безопасная альтернатива.
О некоторых вредных упражнениях и альтернативе им на своих видео-занятиях рассказывает реабилитолог Александр Фомин:
Люди, страдающие острой болью в спине, из большого количества виде-занятий, которые есть на видеохостинге YouTube, могут остановиться на эффективном комплексе упражнений от доктора медицинских наук, профессора Сергея Бубновского:
Но, конечно, лучше, если физические упражнения для занятий в домашних условиях вам подберет ваш тренер или реабилитолог.
Интересно ознакомиться и с книгой известного американского деятеля альтернативной медицины, натуропата и пропагандиста здорового образа жизни (ныне покойного) Поля Брэгга "Позвоночник – ключ к здоровью". Его воззрения не встретили всеобщего одобрения, особенно со стороны профессиональных врачей. Многие из докторов до сих пор поддают учение Брегга критике. Поэтому не рекомендуем следовать всем советам американского натуропата буквально, но некоторые постулаты его системы заслуживают пристального внимания и внедрения в жизнь.
Брегг подчеркивал, "от состояния позвоночника зависит здоровье всего организма. Позвоночник отвечает за выносливость человека, а она намного важнее обычной физической силы. Ведь человек бодр, активен, силен только в том случае, если все его мышцы и внутренние органы в хорошем состоянии. От этого зависит не просто отсутствие недугов, а гораздо большее – здоровье".
Отметим, что Поль Брэгг выделял девять факторов, обусловливающих здоровье человека, которые он назвал "докторами". По его мнению, это - Доктор Солнечный Свет, Доктор Свежий Воздух, Доктор Чистая Вода, Доктор Здоровое Естественное Питание, Доктор Пост (Голодание), Доктор Отдых, Доктор Человеческий Дух (Разум,) Доктор Физическая Активность и Доктор Осанка.
Ведите подвижный образ жизни, берегите от травм свой позвоночник и, в случае необходимости или проблем, срочно восстанавливайте его подвижность при помощи комплекса упражнений.