Здоровый позвоночник: советы, упражнения (ВИДЕО)

Еще с древних времен люди считали, что позвоночник является средоточием энергии и жизненных сил человека. Как сохранить позвоночник здоровым - советы и комплексы упражнений от специалистов.





Позвоночник человека - это основание и опора его организма, а также сложнейшая система коммуникаций: с позвоночником связаны все наши огрганы. Из-за проблем в позвоночнике развиваются болезни этих органов. Поэтому позвоночный столб нужно беречь и укреплять мышечным корсетом.





В Сети существует множество видео с комплексами упражнений для укрепления мышц спины. Чтобы не потеряться в этом разнообразии, хотим порекомендовать нашим читателям отдельные видео-занятия с врачами и тренерами, которые помогут сохранить ваш позвоночник здоровым.





Один из комплексов для восстановления и сохранения подвижности позвоночника, а также для вправления, фиксации и укрепления межпозвонковых дисков, который можно рекомендовать выполнять в домашних условиях, это комплекс упражнений от тренера, диетолога Александра Чуйко:









Мышечный корсет, конечно, нужно постоянно поддерживать тренировками. Однако часто человек начинает заниматься физкультурой только после того, как у него появляются боли в спине или суставах. Но начав бездумно выполнять все упражнения, которые были ему знакомы со школьных уроков физкультуры (а среди таких упражнений немало неправильных) – человек может не улучшить, а ухудшить свое состояние здоровья.

При болях в спине следует помнить, что при выполнении упражнений нужно придерживаться определенных правил: не перегибать поясницу; не прокатываться с опорой на остистые отростки позвонков; наклоны делать только с прямой спиной.

В Интернете есть разное видео с упражнениями для профилактики заболеваний позвоночного столба, которые демонстрируют, выполнение каких упражнений приводит к травмам хрящевой ткани и связочного аппарата, и какие есть альтернативные и полезные для здоровья человека.

Так, небезопасными, особенно для поврежденного грыжей поясничного отдела позвоночника, реабилитологи считают:

вращение головой,

резкие повороты туловища,

вращение туловища,

"мельница", с наклоном туловища вниз,

кувырки,

перекаты туловища (эти упражнения выполняется лежа).

Всем этим упражнениям есть более безопасная альтернатива.

О некоторых вредных упражнениях и альтернативе им на своих видео-занятиях рассказывает реабилитолог Александр Фомин:







Люди, страдающие острой болью в спине, из большого количества виде-занятий, которые есть на видеохостинге YouTube, могут остановиться на эффективном комплексе упражнений от доктора медицинских наук, профессора Сергея Бубновского:





