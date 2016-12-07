Зародыши пшеницы помогают нервной системе

Содержит:





- Белки, более полные, чем содержащийся в эндосперме глютен, поскольку белок зародыша пшеницы не испытывает дефицита в лизине.





- Необходимые жирные кислоты, такие как линолевая кислота и альфа-линолевая кислота (омега-3).





- Витамины В1, В2, В6, Е, ниацин и фолаты.





- Минералы, в частности, фосфор, магний, железо и микроэлементы.





- Энзимы, такие как антиоксидантный супероксиддисмутаза.





- Октакосанол: Повышает порог усталости и помогает спортсменам поддерживать оптимальную форму.

Каждые 100 граммов зародышей пшеницы обеспечивают рекомендуемую дневную норму витамина В1, фолатов, витамина Е, фосфора и марганца. Нормальная доза составляет две-четыре столовой ложки на завтрак.









Употребление зародышей пшеницы особенно рекомендуется в следующих случаях.

- Заболевания нервной системы, которые требуют дополнительного количества витамина В: астения (утомляемость), депрессия, стресс, нервозность и т.д.

- Мужское и женское бесплодие по гонадальной причине: содержащийся в зародыше витамин Е способствует выработке спермы и овуляции.

- Гиперлипидемия (повешенный уровень жиров в крови), особенно типов IIa и IIb.

- Рак, болезни сердца (сердечный приступ и стенокардия): Благодаря антиоксидантному действию зародыши пшеницы останавливают дегенеративные процессы в клетках, старение и артериосклероз.

- Диабет: Противодиабетическое действие приписывается комбинированному действию витаминов В1, и Е, которые в изобилии содержатся в зародышах пшеницы.

- Во всех случаях, когда существует повышенная потребность в питательных веществах: Спортсмены, студенты, испытывающие повышенные умственные нагрузки, беременные и кормящие женщины.



