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Леди
Красота и здоровье
7 декабря 16, 13:53
Зародыши пшеницы помогают нервной системе
зародыши пшеницы
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Зародыш - часть зерна, богатейшая питательными веществами и биологически активными элементами.
Содержит: 

- Белки, более полные, чем содержащийся в эндосперме глютен, поскольку белок зародыша пшеницы не испытывает дефицита в лизине.

- Необходимые жирные кислоты, такие как линолевая кислота и альфа-линолевая кислота (омега-3).

- Витамины В1, В2, В6, Е, ниацин и фолаты.

- Минералы, в частности, фосфор, магний, железо и микроэлементы.

- Энзимы, такие как антиоксидантный супероксиддисмутаза.

- Октакосанол: Повышает порог усталости и помогает спортсменам поддерживать оптимальную форму.
 
Каждые 100 граммов зародышей пшеницы обеспечивают рекомендуемую дневную норму витамина В1, фолатов, витамина Е, фосфора и марганца. Нормальная доза составляет две-четыре столовой ложки на завтрак.


 
Употребление зародышей пшеницы особенно рекомендуется в следующих случаях.
 
- Заболевания нервной системы, которые требуют дополнительного количества витамина В: астения (утомляемость), депрессия, стресс, нервозность и т.д.
 
- Мужское и женское бесплодие по гонадальной причине: содержащийся в зародыше витамин Е способствует выработке спермы и овуляции.
 
- Гиперлипидемия (повешенный уровень жиров в крови), особенно типов IIa и IIb.
 
- Рак, болезни сердца (сердечный приступ и стенокардия): Благодаря антиоксидантному действию зародыши пшеницы останавливают дегенеративные процессы в клетках, старение и артериосклероз. 
 
- Диабет: Противодиабетическое действие приписывается комбинированному действию витаминов В1, и Е, которые в изобилии содержатся в зародышах пшеницы.
 
- Во всех случаях, когда существует повышенная потребность в питательных веществах: Спортсмены, студенты, испытывающие повышенные умственные нагрузки, беременные и кормящие женщины.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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