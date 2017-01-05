Полезные свойства тыквенной каши

Также тыква – это символ Хэллоуина, который отмечается 31 октября. Тыкву можно использовать для приготовления рагу, супов, компотов, каш, использовать как гарнир. Еще одно полезное и очень вкусное блюдо – тыквенная каша с рисом, сухофруктами и орехами.





Чем же так полезна тыквенная каша?





Тыква богата на витамины и микроэлементы, минералы и питательные вещества. Тыкву используют в качестве афродизиака, как средство для борьба с усталостью, стрессами, для улучшения волос, кожи и как лекарство от многих недугов.





В тыкве содержится витамины А и Е, которые очень важны для женской красоты. Также тыквенная каша низкокалорийная, что позволяет употреблять ее даже в период диеты. Калорийность тыквенной каши с рисом – 98 ккал на 100 г.





Также в тыквенной каше есть железо, которое важно для красоты кожи и хорошего настроения, а калий в составе тыквенной каши поможет при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Также калий улучшит качество крови, нормализует давление и укрепит стенки сосудов.





Ко всему вышеперечисленному стоит отметить, что тыквенная каша нормализует уровень холестерина в крови, также помогает при сбоях в работе печени, почек, мочевого пузыря. Помимо этого, полезно употреблять и семечки тыквы.





Тыквенная каша поможет при отрыжке и изжоге, выведет из организма глистов и паразитов.











