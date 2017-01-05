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Леди
Красота и здоровье
5 января 17, 10:40
Полезные свойства тыквенной каши
Тыквенная каша
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Тыква – сезонный осенний продукт, который считается одним из самых полезных для здоровья человека.
Также тыква – это символ Хэллоуина, который отмечается 31 октября. Тыкву можно использовать для приготовления рагу, супов, компотов, каш, использовать как гарнир. Еще одно полезное и очень вкусное блюдо – тыквенная каша с рисом, сухофруктами и орехами. 

Чем же так полезна тыквенная каша? 

Тыква богата на витамины и микроэлементы, минералы и питательные вещества. Тыкву используют в качестве афродизиака, как средство для борьба с усталостью, стрессами, для улучшения волос, кожи и как лекарство от многих недугов. 

В тыкве содержится витамины А и Е, которые очень важны для женской красоты. Также тыквенная каша низкокалорийная, что позволяет употреблять ее даже в период диеты.  Калорийность тыквенной каши с рисом – 98 ккал на 100 г. 

Также в тыквенной каше есть железо, которое важно для красоты кожи и хорошего настроения, а калий в составе тыквенной каши поможет при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Также калий улучшит качество крови, нормализует давление и укрепит стенки сосудов. 

Ко всему вышеперечисленному стоит отметить, что тыквенная каша нормализует уровень холестерина в крови, также помогает при сбоях в работе печени, почек, мочевого пузыря. Помимо этого, полезно употреблять и семечки тыквы. 

Тыквенная каша поможет при отрыжке и изжоге, выведет из организма глистов и паразитов. 

Источник: http://feelgood.ua/


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