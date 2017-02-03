Борьба с раком и не только: чем полезна цедра лимона

Несмотря на то, что лимонную цедру употребляют многие (особенно ее любят добавлять в выпечку), о полезных свойствах этого продукта знают не все. А ведь в кожуре лимона содержится целый кладезь полезных веществ.





Читай, почему стоит включить в свой рацион лимонную цедру:





1. Защита от рака кишечника





Кожура цитрусовых обладает противораковыми свойствами. Она насыщена флавоноидами, и особенно полиметокси-флавонами, которые эффективно подавляют образование опухолей кишечника. Лимонная кожура также содержит диосмин и гесперидин, защищающие от рака кишечника.





2. Защита от рака кожи





В лимонной кожуре также содержится лимонен – вещество, защищающее от рака кожи.





3. Защита от опухолей простаты





Согласно исследованиям, различные комбинации лимонной кожуры эффективно борются с опухолями простаты, а также предотвращают метастазы. Данные комбинации подавляют способность раковых клеток переноситься в другие части организма, они также вызывают апоптоз или самоуничтожение злокачественных клеток.





4. Контроль веса









Лимонная кожура насыщена полифенолами, которые помогают контролировать вес. Также она подавляет процесс скапливания жира и предотвращает гиперлипидемию – избыточное количество липидов в крови.





5. Резистентность к инсулину





Резистентность к инсулину представляет собой состояние, во время которого клетки тела не реагируют на воздействие гормона инсулина, что увеличивает уровень сахара в крови и вызывает диабет. Лимонная кожура содержит полифенолы, которые улучшают состояние жертв этого расстройства, подавляя скопление жира вокруг живота.





6. Уровень сахара в крови





Лимонная кожура контролирует уровень сахара в крови, расщепляя глюкозу в печени и увеличивая концентрацию гликогена. Она также подавляет формирование новых молекул сахара в печени.





7. Риск болезней сердца





Лимонная цедра – это прекрасный источник витамина C. У него есть множество преимуществ для здоровья, но помимо всего прочего это еще и отличный антиоксидант, снижающий уровень свободных радикалов в организме и предотвращающий повреждения, которые наносятся стенкам артерий и кровеносных сосудов, что уменьшает риск инфарктов и инсультов.



