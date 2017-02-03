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Леди
Красота и здоровье
2 февраля 17, 21:29
Борьба с раком и не только: чем полезна цедра лимона
Лимон
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Специалисты утверждают, что лимонная цедра обладает противораковыми свойствами, поэтому ее необходимо включить в рацион.
Несмотря на то, что лимонную цедру употребляют многие (особенно ее любят добавлять в выпечку), о полезных свойствах этого продукта знают не все. А ведь в кожуре лимона содержится целый кладезь полезных веществ.

Читай, почему стоит включить в свой рацион лимонную цедру:

1. Защита от рака кишечника

Кожура цитрусовых обладает противораковыми свойствами. Она насыщена флавоноидами, и особенно полиметокси-флавонами, которые эффективно подавляют образование опухолей кишечника. Лимонная кожура также содержит диосмин и гесперидин, защищающие от рака кишечника.

2. Защита от рака кожи

В лимонной кожуре также содержится лимонен – вещество, защищающее от рака кожи.

3. Защита от опухолей простаты

Согласно исследованиям, различные комбинации лимонной кожуры эффективно борются с опухолями простаты, а также предотвращают метастазы. Данные комбинации подавляют способность раковых клеток переноситься в другие части организма, они также вызывают апоптоз или самоуничтожение злокачественных клеток.

4. Контроль веса


Лимонная кожура насыщена полифенолами, которые помогают контролировать вес. Также она подавляет процесс скапливания жира и предотвращает гиперлипидемию – избыточное количество липидов в крови.

5. Резистентность к инсулину

Резистентность к инсулину представляет собой состояние, во время которого клетки тела не реагируют на воздействие гормона инсулина, что увеличивает уровень сахара в крови и вызывает диабет. Лимонная кожура содержит полифенолы, которые улучшают состояние жертв этого расстройства, подавляя скопление жира вокруг живота.

6. Уровень сахара в крови

Лимонная кожура контролирует уровень сахара в крови, расщепляя глюкозу в печени и увеличивая концентрацию гликогена. Она также подавляет формирование новых молекул сахара в печени.

7. Риск болезней сердца

Лимонная цедра – это прекрасный источник витамина C. У него есть множество преимуществ для здоровья, но помимо всего прочего это еще и отличный антиоксидант, снижающий уровень свободных радикалов в организме и предотвращающий повреждения, которые наносятся стенкам артерий и кровеносных сосудов, что уменьшает риск инфарктов и инсультов.

Источник: ivona.bigmir.net
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