Как подобрать фитнес по группе крови

Йога полезна для людей с III группой крови





Ученые выяснили, что физическая нагрузка, подобранная по группе крови, дает больше возможностей для укрепления организма. Поэтому, прежде чем приступить к тому или иному виду спорта, определите свою группу крови.





Группа крови I

Люди, имеющие первую группу крови, наилучшим образом реагируют на тяжелые физические нагрузки, а при их отсутствии теряют мотивацию и быстро полнеют. Им рекомендуется силовая и танцевальная аэробика, афро-латина, стрип-пластика, йога, плавание. Игровые и командные виды спорта: волейбол, баскетбол, водное поло.





Группа крови II

Оптимальны продолжительные кардионагрузки, желательно в интервальном режиме, силовые тренировки (в компании единомышленника можно будет быстрее добиться поставленной цели), танцевальная аэробика (belly dance). Однако, основной акцент – это пилатес, йога и тай-чи. Виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивное ориентирование, лыжи.





Группа крови III

Обладателям этой группы крови показаны умеренные силовые нагрузки, круговые тренировки, айкидо, танцы. Оптимально сочетание физического и психического баланса в упражнениях: пилатес, йога, тай-чи. Виды спорта: ходьба, велосипед, теннис, конный спорт.





Группа крови IV

Представителям четвертой группы крови стоит обратить внимание на упражнения для укрепление мышечного корсета и тренировку выносливости сердечно-сосудистой системы. Им рекомендованы все виды фитнеса и активного спорта, а особенно – аэробика, йога и различные современные танцы.











