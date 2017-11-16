Выбираем питание по группе крови

Почему на одинаковые продукты организм у людей реагирует по-разному? Питер Д'Адамо в своей книге "4 группы крови - 4 пути к здоровью" утверждает, что в биохимическом составе крови кроется ключ к иммунной системе организма, а значит, к здоровью человека в целом. Поэтому одни и те же яства могут быть полезны представителям одной группы крови и совершенно противопоказаны представителям другой.

В последнее время в моду вошли диеты по группам крови. Их эффективность подтверждают специалисты.

Некоторые из них предлагают своим клиентам сдать анализ крови и на его основании определяют состав рациона, который поможет человеку сохранить здоровье и нормализовать вес.

Первая группа

Полезны: баранина, говядина, палтус, окунь, лосось, осетр, скумбрия, щука, сардина, льняное и оливковое масла, грецкие орехи, тыквенные семечки, инжир, сливы, чернослив.

Нейтральны: мясо кур, уток и индеек, камбала, карп, рак, угорь, сливочное масло, соевые молоко и сыр, кедровые и миндальные орехи, семена подсолнечника, хрустящие хлебцы, ржаной хлеб.

Вредны: гусятина, свинина, икра, йогурты, мороженое, обезжиренное молоко, плавленый сыр, сыры, прессованный творог, арахисовое, кукурузное и хлопковое масла, арахис, фисташки, чечевица, пшеничный хлеб, картофель.

Вторая группа

Полезны: карп, окунь, лосось, сиг, скумбрия, треска, соевые молоко и сыр, льняное и оливковое масла, арахис, тыквенные семечки, бобы, горох, чечевица, гречиха, абрикосы, ананасы, брусника, вишня, голубика, изюм, инжир, клюква, лимон, слива, черника, чернослив.

Нейтральны: мясо кур и индеек, морской окунь, осетр, щука, домашний сыр, йогурты, кефир, плавленый сыр, сыры, грецкие, кедровые и миндальные орехи, семена подсолнечника, персики, финики, яблоки, крыжовник, смородина.

Вредны: говядина, баранина, мясо гусей и уток, свинина, камбала, речной рак, икра, кальмар, краб, копченый лосось, сельдь, сливочное масло, мороженое, цельное молоко, арахисовое, кукурузное и хлопковое масла, овощная фасоль, баклажаны, пшеничный хлеб, апельсины, бананы, дыня, мандарины.

Третья группа

Полезны: баранина, палтус, камбала, лосось, морской окунь, осетр, черная икра, скумбрия, треска, щука, домашний сыр, кефир, йогурты, прессованный творог, оливковое масло, геркулес, просо, рис, хрустящие хлебцы, баклажаны, морковь, петрушка, свекла, капуста брокколи.

Нейтральны: говядина, индейка, карп, сельдь, корюшка, масло сливочное, соевые молоко и сыр, сыры, цельное молоко, льняное масло, грецкие и миндальные орехи, зеленый горошек, стручковая фасоль, картофель.

Вредны: мясо кур и гусей, ветчина, свинина, сердце, белуга, краб, креветки, речной рак, копченый лосось, мороженое, арахисовое, подсолнечное и хлопковое масла, арахис, кедровые орехи, семена подсолнечника, фисташки, фундук, гречиха, ячмень, ржаной хлеб.

Четвертая группа

Полезны: баранина, индейка, лосось, морской окунь, осетр, скумбрия, треска, щука, сардины, домашний сыр, йогурт, прессованный творог, сметана, оливковое масло, арахис, грецкие орехи, бобы красной сои, зеленая чечевица, геркулес, просо, рис, хрустящие хлебцы, ржаной хлеб, овсяная, ржаная и рисовая мука, баклажаны, листовая и цветная капуста, брокколи, свекла, сельдерей, чеснок, ананасы, виноград, грейпфрут, вишня, клюква, крыжовник, лимон, слива.

Нейтральны: икра, карп, корюшка, мидия, плавленый сыр, обезжиренное молоко, соевые молоко и сыр, сыры, арахисовое масло, жир печени трески, льняное масло, орехи миндальные и кешью, фисташки, чечевица красная, соевые хлопья, ячмень, пшеничный хлеб, пшеничная и ячменная мука, брюква, зеленый лук, имбирь, краснокочанная капуста, кольраби, маслины, хрен, салат-латук, абрикосы, арбуз, брусника, голубика, груша, дыня, ежевика, изюм, мандарины, персики, финики, черника, чернослив, яблоки.

Вредны: говядина, мясо гусей, кур и уток, свинина, камбала, краб, креветки, копченый лосось, речной рак, сельдь, угорь, сливочное масло, мороженое, сыры, цельное молоко, кукурузное, подсолнечное и хлопковое масла, фасоль, черные бобы, гречиха, кукурузные хлопья, авокадо, артишоки, топинамбур, острый перец, кукуруза, маслины, редька, апельсины, бананы, гранаты, манго, хурма.

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