5 продуктов, которые вызывают неприятный запах тела

Особенноопасны красное мясо, помидоры и не только.

Помидоры

Помидоры усиливают запах пота depositphotos.com

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Каротиноиды и терпены, которые содержатся в помидорах, способны усиливать запах пота. Так что умеренность при употреблении томатов не повредит. Рекомендованная норма – не больше четырех помидоров в день.

Красное мясо

Красное мясо вызывает неприятный запах тела depositphotos.com

Медленно перевариваясь в желудке и кишечнике, мясо задействует целый ряд пищеварительных энзимов и реагентов. Продукты его расщепления всасываются кишечником, попадают в кровь и пот. Смешиваясь с бактериями, они усиливают запах тела.

Молоко

Молоко заставляет пот пахнуть капустой depositphotos.com

В некоторых случаях из-за неправильного метаболизма после молока пот пахнет капустой, а когда организм не может расщепить лейцин, изолейцин и валин, входящие в молочные продукты, биологические жидкости человека пахнут кленовым сиропом.

Алкоголь

Алкоголь выделяется через поры depositphotos.com

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В организме спирт превращается в уксусную кислоту, а затем выделяется через поры. Чем больше коктейлей вы выпили накануне, тем дольше сохранится резкий запах тела.

Специи

Специи придают телу кислый запах depositphotos.com

Некоторые специи, вроде карри и кумина, содержат серу, которая напрямую влияет на выделения из кожных пор. Попадая в кровь, она выходит наружу вместе с дыханием и потом, придавая телу специфический кислый запах.