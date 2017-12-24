5 продуктов, которые вызывают неприятный запах тела

Съеденные продукты напрямую влияют на запах пота.
Особенноопасны красное мясо, помидоры и не только.
Помидоры
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Каротиноиды и терпены, которые содержатся в помидорах, способны усиливать запах пота. Так что умеренность при употреблении томатов не повредит. Рекомендованная норма – не больше четырех помидоров в день.
Красное мясо
Медленно перевариваясь в желудке и кишечнике, мясо задействует целый ряд пищеварительных энзимов и реагентов. Продукты его расщепления всасываются кишечником, попадают в кровь и пот. Смешиваясь с бактериями, они усиливают запах тела.
Молоко
В некоторых случаях из-за неправильного метаболизма после молока пот пахнет капустой, а когда организм не может расщепить лейцин, изолейцин и валин, входящие в молочные продукты, биологические жидкости человека пахнут кленовым сиропом.
Алкоголь
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В организме спирт превращается в уксусную кислоту, а затем выделяется через поры. Чем больше коктейлей вы выпили накануне, тем дольше сохранится резкий запах тела.
Специи
Некоторые специи, вроде карри и кумина, содержат серу, которая напрямую влияет на выделения из кожных пор. Попадая в кровь, она выходит наружу вместе с дыханием и потом, придавая телу специфический кислый запах.