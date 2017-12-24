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Леди
Красота и здоровье
23 декабря 17, 10:44
5 продуктов, которые вызывают неприятный запах тела
запах
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Узнайте, какие популярные продукты способны испортить запах вашего тела.

Съеденные продукты напрямую влияют на запах пота. 

Особенноопасны красное мясо, помидоры и не только.

Помидоры

Помидоры усиливают запах пота
Помидоры усиливают запах пота
 depositphotos.com

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Каротиноиды и терпены, которые содержатся в помидорах, способны усиливать запах пота. Так что умеренность при употреблении томатов не повредит. Рекомендованная норма – не больше четырех помидоров в день.

Красное мясо

Красное мясо вызывает неприятный запах тела
Красное мясо вызывает неприятный запах тела
 depositphotos.com

Медленно перевариваясь в желудке и кишечнике, мясо задействует целый ряд пищеварительных энзимов и реагентов. Продукты его расщепления всасываются кишечником, попадают в кровь и пот. Смешиваясь с бактериями, они усиливают запах тела.

Молоко

Молоко заставляет пот пахнуть капустой
Молоко заставляет пот пахнуть капустой
 depositphotos.com

В некоторых случаях из-за неправильного метаболизма после молока пот пахнет капустой, а когда организм не может расщепить лейцин, изолейцин и валин, входящие в молочные продукты, биологические жидкости человека пахнут кленовым сиропом. 

Алкоголь

Алкоголь выделяется через поры
Алкоголь выделяется через поры
 depositphotos.com

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В организме спирт превращается в уксусную кислоту, а затем выделяется через поры. Чем больше коктейлей вы выпили накануне, тем дольше сохранится резкий запах тела.

Специи

Специи придают телу кислый запах
Специи придают телу кислый запах
 depositphotos.com

Некоторые специи, вроде карри и кумина, содержат серу, которая напрямую влияет на выделения из кожных пор. Попадая в кровь, она выходит наружу вместе с дыханием и потом, придавая телу специфический кислый запах. 

Источник: ivona
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