3 верных способа быстро постареть в холодное время года

Теплая куртка и зимние сапожки надежно защищают нас от непогоды, а лицо всегда остается открытым. Резкие смены температур, ледяной ветер и снег – совсем не то, что нужно нашей коже. Такие природные «неприятности» очень быстро приводят к переохлаждению и обезвоживанию кожи, появлению раздражений, некрасивых сосудистых сеточек – купероза. Что же делать для сохранения красоты, не одевать же маску на лицо, в самом деле?! Есть способ поприятнее – правильно ухаживать в зимний период, питать и увлажнять специальными средствами. Вот несколько вредных нюансов, которые негативно влияют на кожу, приводят к развитию различных проблем, появлению морщин и быстрому старению.

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Резкие перепады температур





Попадая в теплое помещение с холодной улицы, где свирепствует мороз, ветер и снег, кожа испытывает стресс при резкой смене температур – холод-тепло. Это первая причина появления купероза и преждевременных морщин. Не спешите подставить лицо теплому воздуху кондиционера или обогревателя, не стремитесь сразу же принять горячую ванну или душ, или просто умыть лицо теплой водой. Дайте коже возможность постепенно адаптироваться в теплом помещении.

Пользоваться кремом перед выходом на улицу





Любой крем, даже защитный, содержит в своем составе воду. Если крем не успеет полностью впитаться в кожу, останется хоть немного средства на ее поверхности, это неизбежно вызовет переохлаждение, структура кожи пострадает, появится раздражение, шелушение, в тяжелых случаях – обморожение и холодовая аллергия, избавиться от которой очень не просто. Поэтому очень важно наносить ухаживающее средство не позднее, чем 40-60 минут до выхода, чтобы крем хорошо впитался в кожу.

Не пользоваться защитными средствами. Кожа в холодное время года иссушается, на это влияют множество факторов, в том числе сухой воздух помещений, действие погоды. Особой заботой для неженки станет специальный питательный крем с витаминами и защитными ухаживающими компонентами: витаминами А и Е, экстрактом календулы и зеленого чая.

Источник: kolobok.ua

