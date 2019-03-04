Назван простой овощ, который убережет от рака

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Леди
Красота и здоровье
4 марта 19, 08:31
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Каротиноидный пигмент ликопин поможет в борьбе с онкологией.

Каротиноидный пигмент ликопин поможет в борьбе с онкологией. Такие выводы сделали ученые из американского Университета Тафтса, передает MedicalXpress.

Они выяснили, что вещество, которым богаты томаты, снижает риск развития жировой болезни печени, рака и воспаления. 

В ходе экспериментов на новорожденных мышах, им вводили канцероген, способствующий формированию злокачественных опухолей печени. После этого грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров. Половина группы получала в качестве добавки томатный порошок.

Выяснилось, что ликопин увеличивал количество и разнообразие полезной микрофлоры, что предотвращало чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление. Также снижался риск жировой болезни печени и рака.

Интересно то, что томатный порошок эффективнее, чем ликопин отдельно. Это объясняется наличием в томатах других полезных соединений, среди которых витамины С, Е, фолаты, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.

Где еще содержится ликопин: 

- Грейпфрут 34 мг/кг 
- Гуава 54 мг/кг 
- Арбуз 23 - 72 мг/кг
kp.ua
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