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Леди
Красота и здоровье
29 сентября 19, 20:23
Чем опасен гематоген
гематоген
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Популярное в советских аптеках лакомство было изобретено в Швейцарии

Популярное в советских аптеках лакомство было изобретено в Швейцарии, но там гематоген не только не стал востребованным - от его производства было решено отказаться совсем.

Однако в СССР гематоген выпускался и продавался, сколько существовало само государство, продукт позиционировался как средство борьбы с дефицитом железа у людей в условиях неполноценного питания. В состав гематогена входила бычья кровь, считавшаяся полезной для жертв анемии.

По словам экспертов, животные, чья кровь используется для производства гематогена, испытывают страх в момент забоя, и в их кровь выбрасывается сразу очень большое количество гормонов стресса, конкретно кортизола. У детей он может провоцировать развитие нервозности, ухудшение памяти и внимания.

Кроме того, в кровь животных попадают те вещества, которые они получают с кормом, содержащим добавки для активного роста, - в частности, различные антибиотики.

Что касается современных версий гематогена, в них по словам специалистов содержится слишком много калорий, сахара и сладких добавок в виде меда и патоки. Употребление такого продукта опасно в плане набора веса и ожирения.
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