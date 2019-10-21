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Леди
Красота и здоровье
21 октября 19, 13:48
Сезонный перевод времени: влияние на организм человека
Перевод времени
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В последнее воскресенье октября в Украине переведут стрелку часов на один час назад. Такое изменение режима может вызвать стресс для организма.
Такое изменение делают для того, чтобы люди получали как можно больше дневного света в период, когда день становится короче, а ночь длиннее. 

Солнечный свет является одним из факторов, который руководит биологическими процессами в организме. Именно поэтому его количество должно быть постоянным, а когда происходит сдвиг – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.

Как влияет переход на зимнее время?

Нарушение сна;

Нарушение сердечно-сосудистой системы;

Ухудшение эмоционального состояния;

Увеличение несчастных случаев.

Наиболее уязвимыми к изменению времени являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возрастает вероятность инфаркта.

Как уменьшить вред от перевода часов?

Прогулки. Солнечный свет в этот период является самым важным.

Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом.

Питание. Здоровая пища поможет уменьшить негативное влияние на организм.

Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не менее 7-8 часов.

Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя усталыми – обратитесь к врачу.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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