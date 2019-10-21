Сезонный перевод времени: влияние на организм человека

Такое изменение делают для того, чтобы люди получали как можно больше дневного света в период, когда день становится короче, а ночь длиннее.





Солнечный свет является одним из факторов, который руководит биологическими процессами в организме. Именно поэтому его количество должно быть постоянным, а когда происходит сдвиг – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.





Как влияет переход на зимнее время?





Нарушение сна;





Нарушение сердечно-сосудистой системы;





Ухудшение эмоционального состояния;





Увеличение несчастных случаев.





Наиболее уязвимыми к изменению времени являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возрастает вероятность инфаркта.





Как уменьшить вред от перевода часов?





Прогулки. Солнечный свет в этот период является самым важным.





Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом.





Питание. Здоровая пища поможет уменьшить негативное влияние на организм.





Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не менее 7-8 часов.





Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя усталыми – обратитесь к врачу.











