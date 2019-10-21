Леди Красота и здоровье
21 октября 19, 13:48
Сезонный перевод времени: влияние на организм человека
Такое изменение делают для того, чтобы люди получали как можно больше дневного света в период, когда день становится короче, а ночь длиннее.
Солнечный свет является одним из факторов, который руководит биологическими процессами в организме. Именно поэтому его количество должно быть постоянным, а когда происходит сдвиг – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.
Как влияет переход на зимнее время?
Нарушение сна;
Нарушение сердечно-сосудистой системы;
Ухудшение эмоционального состояния;
Увеличение несчастных случаев.
Наиболее уязвимыми к изменению времени являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возрастает вероятность инфаркта.
Как уменьшить вред от перевода часов?
Прогулки. Солнечный свет в этот период является самым важным.
Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом.
Питание. Здоровая пища поможет уменьшить негативное влияние на организм.
Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не менее 7-8 часов.
Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя усталыми – обратитесь к врачу.
Источник: https://telegraf.com.ua/