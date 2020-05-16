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Леди
Красота и здоровье
16 мая 20, 22:52
Финны назвали гениально простой способ снизить давление
брусника
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Кровяное давление можно снизить достаточно простым способом.

Кровяное давление можно снизить достаточно простым способом. Как выяснили журналисты, об этом заявили ученые из Хельсинкского университета (Финляндия).

Как цитирует исследователей издание Medical Xpress, для этого нужно пить брусничный сок.

Как говорят финны, употребление данного напитка «снижает повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов». Дело в том, что в бруснике находятся полифенолы, снижающие риск сердечнососудистых заболеваний.

Опыты традиционно проводили на грызунах, которых поили соки клюквы, брусники и черной смородины. Именно брусника оказалась самой эффективной из всех.

Ранее ученые объяснили, почему иногда поголодать – полезно.

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Fraza.ua
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