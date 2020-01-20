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Леди
Красота и здоровье
19 января 20, 21:42
Какие напитки убивают ваш организм
напитки
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Многие украинцы ежедневно употребляют разные напитки

Многие украинцы ежедневно употребляют разные напитки, но мало кто задумывается о том, как они влияют на организм. Среди опасных напитков есть и всеми любимый кофе, фруктовые соки и газированная вода и кофе. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Газированные напитки

Если вы часто злоупотребляете фруктовыми соками, сладкой газированной водой и квасом, тогда вам стоит это прекратить. Поскольку, они опасны высоким содержанием сахара. Регулярное употребление названых напитков влияет на кратковременную память, и вы начинаете все чаще забывать важные дела.


Кофе

Кофе может привести к ужасающим последствиям для мозга. При слишком частом употреблении напитка повышается концентрация катехоламинов, что в итоге приводит к увеличению уровня кортизола (гормона стресса).

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Энергетики

Медики предупреждают - энергетические напитки очень вредны. В них содержится много кофеина и сахара, что наносит двойной удар по здоровью. А при постоянном употреблении энергетиков человек истощает внутренние запасы организма.

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