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Леди
Красота и здоровье
24 апреля 20, 11:07
5 лучших преимуществ алоэ вера для здоровья
алоэ
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Это растение обладает целым рядом лечебных свойств для здоровья человека.
Замедляет старение кожи

Исследование показало, что нанесение Алоэ вера на кожу лица или тела увеличивает производство коллагена и повышает степень эластичности. Одно научное исследование предположило, что Алоэ способно снизить проявление эритемы или покраснения кожи. 

Лечит ожоги

Алоэ вера — эффективное средство для наружного применения при ожогах первой и второй степени. Наносите гель на основе этого растения на места ожогов для того, чтобы ускорить заживляющий процесс.

Снижает уровень сахара в крови

Это прекрасный продукт для диабетиков. Исследования предполагают, что употребление экстракта Алоэ вера увеличивает чувствительность к инсулину и помогает лучше управлять показателями сахара в крови.

Борется с запорами

Млечный сок Алоэ вера — клейкая желтая субстанция, которая находится непосредственно под кожурой листьев. Им часто лечат запоры в некоторых странах. Сок содержит компонент под названием алоин или барбалоин, обладающий слабительным эффектом.

Защищает зубы

В ходе одного из исследований чистый сок Алоэ вера был настолько же эффективен при полоскании полости рта и снижении количества микробного налета, как и специальные средства для полоскания.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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