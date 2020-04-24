5 лучших преимуществ алоэ вера для здоровья

Замедляет старение кожи





Исследование показало, что нанесение Алоэ вера на кожу лица или тела увеличивает производство коллагена и повышает степень эластичности. Одно научное исследование предположило, что Алоэ способно снизить проявление эритемы или покраснения кожи.





Лечит ожоги





Алоэ вера — эффективное средство для наружного применения при ожогах первой и второй степени. Наносите гель на основе этого растения на места ожогов для того, чтобы ускорить заживляющий процесс.





Снижает уровень сахара в крови





Это прекрасный продукт для диабетиков. Исследования предполагают, что употребление экстракта Алоэ вера увеличивает чувствительность к инсулину и помогает лучше управлять показателями сахара в крови.





Борется с запорами





Млечный сок Алоэ вера — клейкая желтая субстанция, которая находится непосредственно под кожурой листьев. Им часто лечат запоры в некоторых странах. Сок содержит компонент под названием алоин или барбалоин, обладающий слабительным эффектом.





Защищает зубы





В ходе одного из исследований чистый сок Алоэ вера был настолько же эффективен при полоскании полости рта и снижении количества микробного налета, как и специальные средства для полоскания.



