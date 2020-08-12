Какие продукты нужно обязательно включить в завтрак

Завтрак - самый важный прием пищи, поскольку он влияет на нашу дневную активность, самочувствие и многое другое. К выбору продуктов на утренний прием нужно подходить очень тщательно.

Диетологи рассказали, какой завтрак считается самым правильным.

Кроме всем известной овсянки, есть множество других продуктов, которые необходимо включить в утренний прием пищи. Чрезвычайно полезны в составе завтрака бананы. В них присутствуют нужные организму нутриенты, обеспечивающие органы пищеварения работой на весь день. Кроме того, бананы содержат клетчатку, а также множество важных витаминов и минералов.

Не менее полезными, чем бананы, являются яблоки. Эти фрукты, как недавно установили ученые, гораздо лучше бодрят с утра, чем кофе, и, в отличие от последнего, исключительно благоприятно воздействуют на ЖКТ.

Другие продукты, с употребления которых стоит начинать день - это йогурт и семечки. Польза йогурта для кишечника не вызывает никаких сомнений ни у кого, а что касается семечек, то их (в очищенном виде) можно добавлять в овсянку и другие каши. Семечки - это отличный пребиотик, очень полезный для органов пищеварения.

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