Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.37
USD
27.51
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
12 августа 20, 09:15
Какие продукты нужно обязательно включить в завтрак
завтрак
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего есть на завтрак

Завтрак - самый важный прием пищи, поскольку он влияет на нашу дневную активность, самочувствие и многое другое. К выбору продуктов на утренний прием нужно подходить очень тщательно.

Диетологи рассказали, какой завтрак считается самым правильным.

Кроме всем известной овсянки, есть множество других продуктов, которые необходимо включить в утренний прием пищи. Чрезвычайно полезны в составе завтрака бананы. В них присутствуют нужные организму нутриенты, обеспечивающие органы пищеварения работой на весь день. Кроме того, бананы содержат клетчатку, а также множество важных витаминов и минералов.

Не менее полезными, чем бананы, являются яблоки. Эти фрукты, как недавно установили ученые, гораздо лучше бодрят с утра, чем кофе, и, в отличие от последнего, исключительно благоприятно воздействуют на ЖКТ.

Другие продукты, с употребления которых стоит начинать день - это йогурт и семечки. Польза йогурта для кишечника не вызывает никаких сомнений ни у кого, а что касается семечек, то их (в очищенном виде) можно добавлять в овсянку и другие каши. Семечки - это отличный пребиотик, очень полезный для органов пищеварения.

Ранее мы писали о том, какие продукты улучшат работу мозга
Podrobnosti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Какие продукты поднимают настроение, а какие его портят
Лента новостей