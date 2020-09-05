Упражнение, которое поможет справиться с гипертонией

Есть ряд упражнений, которые позволяют стабилизировать или снизить повышенное артериальное давление. Одно из таких упражнений состоит из следующих действий.
Нужно встать у стены и поднять руки над своей головой. Неважно, как именно это будет. Главное, чтобы руки были над вами. Когда этот этап пройден, хорошо-хорошо тянемся и втягиваем живот.
Так мы выпрямляем наш позвоночник и ещё вместе с этим делаем мини-тренировку для пресса.
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Нужно так стоять, сколько сможете себе позволить. Примерно от 20 секунд до 3 минут. Но самое важное, делать это каждый день.
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