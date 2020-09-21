Кому категорически нельзя есть сливы

Начало осени - разгар сезона слив. Данные плоды обладают полезными свойствами, однако есть люди, которым медики не рекомендуют употреблять эти фрукты, пишет svidok.online.

Так, избегать употребления слив следует пациентам, страдающим сахарным диабетом. То же относится к лицам, которым необходимо понизить уровень сахара в крови. Мужчины и женщины, стремящиеся избавиться от лишних килограммов, также должны воздерживаться от употребления слив.

Кормящим матерям не следует есть данные плоды из-за опасности ослабления стула у грудных детей. При ревматизме и подагре названные фрукты включать в рацион нежелательно, то же имеет место к случаям повышенной кислотности желудка.

Сливы при их употреблении детьми в больших количествах способны вызвать вздутие живота и диарею.

Пациентам, страдающим заболеваниями мочевого и желчного пузыря или почек, не рекомендуется употреблять данные плоды из-за возможного обострения недуга.

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