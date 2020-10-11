ТОП-5 осенних напитков для укрепления иммунитета

С приходом осени риск переохладиться и заболеть возрастает. Чтобы подавить болезнь при первых симптомах, можно обойтись и без лекарств, главное вовремя начать "лечиться" полезными напитками от простуды.

Имбирный час не только укрепит иммунитет осенью, но и повысит вашу работоспособность в холодные дни.

Для приготовления напитка нужно смешать в заварничке 1 стакан горячей воды, 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку лимонного сока и пол ч. ложки измельченного корня имбиря. Также в напиток можно добавить сухие листья мяты или щепочку корицы.



