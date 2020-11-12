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Леди
Красота и здоровье
12 ноября 20, 11:19
Диетолог рассказал, как правильно готовить здоровую еду
Диета
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Диетолог Наталия Самойленко рассказала, как правильно готовить здоровую еду.

В приготовлении здоровой еды не только качество продуктов имеет значение. Очень важно, чтобы и способ приготовления блюда тоже был «здоровый». Если выбрать неправильную стратегию, то даже полезные продукты можно частично превратить во вредные.

Чтобы избежать таких ошибок, врач-диетолог и эндокринолог Наталия Самойленко на своей страничке в Инстаграм рассказала, как сделать еду здоровой.

Первое – это стоит отказаться от такого способа приготовления, как — жарка на сковороде. Особенно это касается жареного мяса.

Второе - избегайте коричневых корочек, а особенно черных! Даже такие полезные продукты, как орехи, семечки, овощи при жарке будут частично превращаться в продукт гликации.

И третье - следует исключить или ораничить карамелизированные продукты в рационе — различные сиропы вроде кленового и кукурузного в термической обработе также могут провоцировать увеличение продуктов гликации в организме.

Так, как же сделать блюдо более здоровым и полезным? Наталия поделилась несколькими лайфхаками:

- Запекайте, тушите, готовьте на пару или на гриле и ограничьте жареное.

- Готовьте, используя керамические поверхности и антипригарную посуду.

- Мясо маринуйте в лимонном соке, виноградном или яблочном уксусе.

Готовьте правильно и будьте здоровы!
telegraf.com.ua
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