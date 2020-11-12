Диетолог рассказал, как правильно готовить здоровую еду

В приготовлении здоровой еды не только качество продуктов имеет значение. Очень важно, чтобы и способ приготовления блюда тоже был «здоровый». Если выбрать неправильную стратегию, то даже полезные продукты можно частично превратить во вредные.

Чтобы избежать таких ошибок, врач-диетолог и эндокринолог Наталия Самойленко на своей страничке в Инстаграм рассказала, как сделать еду здоровой.

Первое – это стоит отказаться от такого способа приготовления, как — жарка на сковороде. Особенно это касается жареного мяса.

Второе - избегайте коричневых корочек, а особенно черных! Даже такие полезные продукты, как орехи, семечки, овощи при жарке будут частично превращаться в продукт гликации.





И третье - следует исключить или ораничить карамелизированные продукты в рационе — различные сиропы вроде кленового и кукурузного в термической обработе также могут провоцировать увеличение продуктов гликации в организме.





Так, как же сделать блюдо более здоровым и полезным? Наталия поделилась несколькими лайфхаками:





- Запекайте, тушите, готовьте на пару или на гриле и ограничьте жареное.





- Готовьте, используя керамические поверхности и антипригарную посуду.





- Мясо маринуйте в лимонном соке, виноградном или яблочном уксусе.





Готовьте правильно и будьте здоровы!







