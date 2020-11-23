Леди Красота и здоровье
23 ноября 20, 11:43
Как распределить каллории для похудения: советы, меню
Как вы думаете, почему срываются с жестких диет? Потому что они неудобны. Адекватный дефицит калорий и комфортный рацион, состоящий из любимых здоровых продуктов – самая успешная стратегия похудения.
Подсчет калорий по праву считается одним из самых эффективных способов похудения. Таким образом человек съедает необходимую суточную норму, что позволяет телу нормально функционировать, но не переедает, а значит, может снижать свой вес. Однако помимо суточной калорийности необходимо также учитывать и калорийность каждого приема пищи. "Подробности" разобрались, что же советуют диетологи по этому вопросу.
Примерный расчет, как распределить суточные калории на приемы пищи:
- завтрак 30%;
- перекус 10%;
- обед 30%;
- перекус 10%;
- ужин 20%.
Завтрак
Суточный рацион человека должен начинаться с завтрака, который называют главным приемом пищи. Оптимально съедать в утреннее время примерно 30% от суточной нормы. Например, если человек питается на 1200 калорий, то завтрак на 350-450 калорий – идеальный вариант.
Обязательно стоит помнить, что даже если человек не привык завтракать, важно съедать хотя бы 15-20% от суточной нормы, так как при отсутствии утреннего приема пищи человек может получить проблемы с метаболизмом, которые также способствуют набору веса.
Примеры удачного завтрака
Белково-углеводный завтрак:
Овсяная каша на воде с изюмом, омлет из одного целого яйца и двух белков;
Гречневая каша на воде с куриной грудкой и овощами.
Белково-жировой завтрак:
Яичница-глазунья из двух яиц и овощной салат с маслом;
Творог с ягодами и орехами.
Через 10 минут после завтрака необходимо принять витамины и добавку рыбьего жира.
Обед
Калорийность обеда должна быть примерно такой же, как и у завтрака, однако состав продуктов должен отличаться. И если на завтрак необходимы углеводы, то в обед можно кушать:
супы
овощи
белок
углеводы в небольшом количестве.
Некоторым людям комфортно иметь более плотный обед, тогда его калорийность можно увеличить за свет завтрака и ужина.
Примеры удачного обеда
С первым блюдом:
Гороховый суп-пюре, куриная голень без кожи, салат из свежих овощей с маслом;
Борщ с картофелем, тост из отрубного или цельнозернового хлеба, овощное рагу с постным мясом.
Без первого блюда:
Неочищенный рис с курицей и овощами;
Гречневая каша с запеченной нежирной рыбой и овощным салатом;
Макароны твердых сортов пшеницы с постным мясом и свежими овощами.
Ужин
Калорийность ужина должна составлять около 20% от суточного рациона. Если говорить о продуктах, которые рекомендуется употреблять в это время, то упор необходимо сделать на белок, который можно дополнить овощами. Простой, вкусный и полезный вариант – запеченные овощ с рыбой.
Примеры удачного ужина:
Запеченная рыба умеренной жирности и бланшированные овощи;
Тушеная печень и тушеные овощи с маслом;
Омлет и овощной салат.
Перекусы
Задача перекусов заключается в том, чтобы человек мог избавиться от чувства голода, дать организму пищу для переработки, обеспечил желудок едой для качественного, непрерывного обмена веществ. Калорийность перекусов должна составлять 10-15% от суточной нормы.
Примеры удачного перекуса:
Цельнозерновые хлебцы с творожным сыром;
Овощной салат с куриной грудкой и нежирным сыром;
Творог с ягодами или фруктом;
Овощные палочки и соус из греческого йогурта.
Неправильное распределение
Почему так важно распределять калории правильно в течение суток? Отказ от завтрака не позволяет запустить обмен веществ, еда усваивается хуже, человек может чувствовать недомогание в течение дня. Также отказ от завтрака приводит к перееданию в другое время, особенно вечером.
И даже если человек весь день не ел, а съел на ужин 800 калорий полезных продуктов, то ему не удастся снизить вес, так как ночью организм начнет запасать все лишнее в жировые отложения.
Очень важно понимать, что распределение может незначительно отличаться. Иногда можно съесть чуть меньше еды в оде или на ужин, но компенсировать это во время перекусов. Цифры в процентах не являются обязательными, они носят рекомендательный характер.
Важно кушать часто, так как в таком ритме желудок человека работает постоянно, а значит, вес будет уменьшаться.
ПРИМЕР МЕНЮ ДЛЯ ПЛАВНОГО ПОХУДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ:
при тренировках четыре раза в неделю, а также баланс калорий и пропорции белков-жиров-углеводов (далее БЖУ) по дням:
1 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (день тренировки: силовые + кардио);
2 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (день отдыха);
3 день – без дефицита калорий – 2100 ккал, БЖУ 30/20/50 (день тренировки: силовые + кардио);
4 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (день отдыха);
5 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (день тренировки: силовые + кардио);
6 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (кросс-тренинг + долгая растяжка);
7 день – без дефицита калорий – 2100 ккал, БЖУ 30/20/50 (день отдыха).
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Источник: podrobnosti.ua/