Как распределить каллории для похудения: советы, меню

Как вы думаете, почему срываются с жестких диет? Потому что они неудобны. Адекватный дефицит калорий и комфортный рацион, состоящий из любимых здоровых продуктов – самая успешная стратегия похудения.





Подсчет калорий по праву считается одним из самых эффективных способов похудения. Таким образом человек съедает необходимую суточную норму, что позволяет телу нормально функционировать, но не переедает, а значит, может снижать свой вес. Однако помимо суточной калорийности необходимо также учитывать и калорийность каждого приема пищи. "Подробности" разобрались, что же советуют диетологи по этому вопросу.





Примерный расчет, как распределить суточные калории на приемы пищи:





- завтрак 30%;

- перекус 10%;

- обед 30%;

- перекус 10%;

- ужин 20%.





Завтрак





Суточный рацион человека должен начинаться с завтрака, который называют главным приемом пищи. Оптимально съедать в утреннее время примерно 30% от суточной нормы. Например, если человек питается на 1200 калорий, то завтрак на 350-450 калорий – идеальный вариант.





Обязательно стоит помнить, что даже если человек не привык завтракать, важно съедать хотя бы 15-20% от суточной нормы, так как при отсутствии утреннего приема пищи человек может получить проблемы с метаболизмом, которые также способствуют набору веса.





Примеры удачного завтрака





Белково-углеводный завтрак:





Овсяная каша на воде с изюмом, омлет из одного целого яйца и двух белков;

Гречневая каша на воде с куриной грудкой и овощами.





Белково-жировой завтрак:





Яичница-глазунья из двух яиц и овощной салат с маслом;

Творог с ягодами и орехами.

Через 10 минут после завтрака необходимо принять витамины и добавку рыбьего жира.





Обед





Калорийность обеда должна быть примерно такой же, как и у завтрака, однако состав продуктов должен отличаться. И если на завтрак необходимы углеводы, то в обед можно кушать:





супы

овощи

белок

углеводы в небольшом количестве.





Некоторым людям комфортно иметь более плотный обед, тогда его калорийность можно увеличить за свет завтрака и ужина.





Примеры удачного обеда





С первым блюдом:





Гороховый суп-пюре, куриная голень без кожи, салат из свежих овощей с маслом;

Борщ с картофелем, тост из отрубного или цельнозернового хлеба, овощное рагу с постным мясом.





Без первого блюда:





Неочищенный рис с курицей и овощами;

Гречневая каша с запеченной нежирной рыбой и овощным салатом;

Макароны твердых сортов пшеницы с постным мясом и свежими овощами.





Ужин





Калорийность ужина должна составлять около 20% от суточного рациона. Если говорить о продуктах, которые рекомендуется употреблять в это время, то упор необходимо сделать на белок, который можно дополнить овощами. Простой, вкусный и полезный вариант – запеченные овощ с рыбой.





Примеры удачного ужина:





Запеченная рыба умеренной жирности и бланшированные овощи;

Тушеная печень и тушеные овощи с маслом;

Омлет и овощной салат.





Перекусы





Задача перекусов заключается в том, чтобы человек мог избавиться от чувства голода, дать организму пищу для переработки, обеспечил желудок едой для качественного, непрерывного обмена веществ. Калорийность перекусов должна составлять 10-15% от суточной нормы.





Примеры удачного перекуса:





Цельнозерновые хлебцы с творожным сыром;

Овощной салат с куриной грудкой и нежирным сыром;

Творог с ягодами или фруктом;

Овощные палочки и соус из греческого йогурта.





Неправильное распределение





Почему так важно распределять калории правильно в течение суток? Отказ от завтрака не позволяет запустить обмен веществ, еда усваивается хуже, человек может чувствовать недомогание в течение дня. Также отказ от завтрака приводит к перееданию в другое время, особенно вечером.





И даже если человек весь день не ел, а съел на ужин 800 калорий полезных продуктов, то ему не удастся снизить вес, так как ночью организм начнет запасать все лишнее в жировые отложения.





Очень важно понимать, что распределение может незначительно отличаться. Иногда можно съесть чуть меньше еды в оде или на ужин, но компенсировать это во время перекусов. Цифры в процентах не являются обязательными, они носят рекомендательный характер.





Важно кушать часто, так как в таком ритме желудок человека работает постоянно, а значит, вес будет уменьшаться.





ПРИМЕР МЕНЮ ДЛЯ ПЛАВНОГО ПОХУДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ:





при тренировках четыре раза в неделю, а также баланс калорий и пропорции белков-жиров-углеводов (далее БЖУ) по дням:





1 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (день тренировки: силовые + кардио);

2 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (день отдыха);

3 день – без дефицита калорий – 2100 ккал, БЖУ 30/20/50 (день тренировки: силовые + кардио);

4 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (день отдыха);

5 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (день тренировки: силовые + кардио);

6 день – с дефицитом 20 % калорий – 1700 ккал, БЖУ 30/20/50 (кросс-тренинг + долгая растяжка);

7 день – без дефицита калорий – 2100 ккал, БЖУ 30/20/50 (день отдыха).







