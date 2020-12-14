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Леди
Красота и здоровье
14 декабря 20, 12:45
Продукты, которые способствуют снижению холестерина
холестерин
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Британские кардиологи назвали три продукта, которые способствуют снижению холестерина.
Семена льна и льняное масло

Эффект снижения холестерина данного продукта кардиологи объясняют действием содержащейся в нем альфа-линоленовой кислоты, который относится я к группе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

При попадении в организм, она способствует сокращению концентрации в крови триглицеридов, жировых образований.

Артишок

Ученые проведи исследования, в котором участники на протяжении шести недель ели артишоки. Результаты показали, что из уровень холестерина снизился на 18%.

Продукты, содержащие клетчатку

Клетчатка связывает частицы холестерина и способствует его выведению из организма с калом.

"Употребление пяти-десяти граммов клетчатки ежедневно позволяет снизить в организме уровень липопротеинов – главных переносчиков холестерина", - сообщили эксперты.

В связи с этим, кардиологи рекомендуют кушать яблоки, бобовые, цельное зерно (особенно полезны овес, ячмень).

Источник: https://zdorove.clutch.ua/
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