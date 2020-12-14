Продукты, которые способствуют снижению холестерина

Семена льна и льняное масло
Эффект снижения холестерина данного продукта кардиологи объясняют действием содержащейся в нем альфа-линоленовой кислоты, который относится я к группе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
При попадении в организм, она способствует сокращению концентрации в крови триглицеридов, жировых образований.
Артишок
Ученые проведи исследования, в котором участники на протяжении шести недель ели артишоки. Результаты показали, что из уровень холестерина снизился на 18%.
Продукты, содержащие клетчатку
Клетчатка связывает частицы холестерина и способствует его выведению из организма с калом.
"Употребление пяти-десяти граммов клетчатки ежедневно позволяет снизить в организме уровень липопротеинов – главных переносчиков холестерина", - сообщили эксперты.
В связи с этим, кардиологи рекомендуют кушать яблоки, бобовые, цельное зерно (особенно полезны овес, ячмень).