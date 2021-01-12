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Леди
Красота и здоровье
12 января 21, 12:58
Продукты, которые помогут укрепить иммунитет
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Хорошая работа иммунной системы позволяет в том числе противостоять вирусам.
Положительным образом на иммунитет воздействует витамин B6, содержащийся в бананах. С его помощью также можно сократить риск возникновения некоторых видов онкологии. Нередко витамин служит для противодействия бессоннице и для предотвращения образования камней в почках.

Всего двух бананов в день достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность в B6. Грибы помогают производить лейкоциты и повышают их выживаемость против поступающих извне угроз. В помидорах много каротина, выступающего мощным антиоксидантом. С помощью указанного вещества можно укрепить иммунную систему.

За счет репейника реально усилить синтез коллагена, повышается жизнеспособность ряда клеток. Папайю можно включать в рацион как в свежем, так и в сушенном виде. Она отличается противовоспалительным эффектом, стимулирует кровообращение, может похвастаться омолаживающим действием.

Прополис имеет обезболивающие свойства, благоприятно влияет на кожу и повышает способность организма уничтожать вирусы.

Источник: https://newsyou.info/
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