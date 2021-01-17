Разгрузочный день для похудения: все, что нужно знать

Если “разгружаться” корректно, то это полезно для очищения и отдыха организма. Однако любые разгрузочные методики требуют определенной подготовки и наблюдения врача.





Уверена, вы слышали о множестве детокс-программ, интервальном питании, голоде. Возможно, кое-какие вы даже проходили и видели определенный результат. Это легкость в желудке, снижение веса, улучшение общего состояния, самочувствия и т.д. Есть программы очень легкие, а есть такие, при которых человеку необходимо полностью отказаться от еды и даже воды. Я всё же сторонник щадящих, максимально комфортных программ. Объясню, почему.





Любое изменение рациона, образа жизни, сна, питания и прочих привычных моментов вгоняет организм в режим стресса. Если вы идете на детокс-программу, которая растягивается на несколько дней и которая радикально отличается от вашего образа жизни и питания, вы действительно можете похудеть (обычно снижение веса – цель номер один при разгрузочной программе). Однако важно понимать, что вес теряется не благодаря тому, что уходит большая часть жира, нет. В основном вы теряете жидкость и мышечную массу. Это то, что уходит первым. Жир мгновенно не «тает». Для стойкого для здоровья результата нужен комплексный и умеренный подход.





Что нужно для разгрузочного дня, который принесет вам пользу





Оптимально проводить разгрузочные программы одного дня.





Корректно подобранная под вас программа разгрузочного дня. Например, не всем можно есть одни яблоки весь день. Да и в принципе монопитание, еще и на фруктах, не лучший вариант даже на один день для вполне здорового человека. Мой идеальный разгрузочный день – это рацион без соли и углеводов или голод. Ниже поделюсь меню такого дня.





Грамотная подготовка: разгрузочный день начинается не день в день, а накануне. Важно, чтобы переход был плавным. Например, если вы выбрали день без соли и углеводов, то накануне углеводы вы потребляете только на завтрак. Далее на протяжении дня углеводы убираете, и пищу солите совсем немного. На следующий день вы “разгружаетесь”, то есть уже питаетесь по своей программе разгрузочного дня. В этом примере – день без углеводов и соли вообще. Едите белки, жиры и клетчатку в виде овощей. На третий день добавляете углеводы в один прием пищи (завтрак или обед; предпочтительно второе). И уже далее постепенно возвращаетесь к своему рациону. Такая система будет вам полезной и не спровоцирует резкого скачка стресса в организме.





Ставьте не краткосрочные цели – сбросить вес здесь и сейчас, а долгосрочные – быть здоровыми и стройными. Если проводить легкие разгрузочные дни на регулярной основе (например, раз в неделю), в целом правильно питаться, заниматься спортом и соблюдать режим здорового сна, то в перспективе молодости и долголетия ваш организм будет вам очень благодарен. Вы увидите это и почувствуете однозначно!





Правила разгрузочного дня





В разгрузочные дни очень важно придерживаться следующих правил.

Пить много воды. Также можно травяной чай.

Не заниматься кардио и силовыми тренировками. Рекомендована йога, пилатес, медитация, плавание, массаж.

Питаться по графику.

Последний прием пищи желательно сделать в 18:00, даже не за три часа до сна.

Исключить алкоголь, любые энергетические напитки, кофе, чай черный и зеленый.





Пример разгрузочного дня





А теперь делюсь меню моего любимого разгрузочного дня без углеводов и соли.





Завтрак





После пробуждения пьем стакан теплой воды (можно даже немного горячей и с лимоном). Делаем небольшую медитацию или йогу. Меню: 2-3 яйца с овощами и авокадо – 250-300 г. Через час пьем воду и травяной чай.





Обед





За 30 минут до обеда пьем теплую воду. Меню: индейка, запеченная с травами – 150 г, и овощной салат – 250 г, заправленный оливковым маслом. Можно сбрызнуть лимоном. Через час пьем воду и травяной чай.





Ужин





За полчаса пьем теплую воду. Меню: запеченная рыба с овощами – 400 г (можно все овощи, кроме картофеля, моркови, свеклы, тыквы). В качестве соуса можно употреблять только растительное масло (оливковое, масло авокадо, кокосовое) и лимон.





Если вы чувствуете голод, то можете добавить чуть больше еды в каждый прием или дополнительный прием пищи – четвертый. Главное, чтобы это был белок и овощи.





Что вам это даст





Разгрузку желудочно-кишечного тракта.

Здоровый вес, а значит, вы снижаете риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Переключите метаболизм, и организм будет более активно работать, как результат – сжигать больше калорий.

Научитесь контролировать желание перекусить и съесть что-то неполезное.

Избавитесь от отеков.





Такой подход будет оптимальным для вас, если вы еще новичок в разгрузочных днях. И вы, безусловно, почувствуете легкость в теле после такого разгрузочного дня, если в принципе практикуете подобные программы время от времени. Пробуйте, но помните, что если на следующий день вы набрасываетесь на еду, то нужно входить в разгрузку еще более плавно.



