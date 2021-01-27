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Леди
Красота и здоровье
27 января 21, 11:44
Польза кофе для организма
Кофе
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Такому популярному бодрящему напитку, как кофе, нередко приписывают массу негативных свойств.
Между тем, как утверждает косметолог и дерматолог Станислав Арканников, не стоит полностью отказываться от его употребления.

Во-первых, отмечает медик, негативные эффекты от кофе зачастую сильно преувеличены, кроме того, в самом напитке есть и польза.

К примеру, отмечает специалист, большинство утверждений о вреде кофе связаны, преимущественно, с воздействием на организм кофеина. Между тем, этого вещества в самом кофе, как правило, 0,6-0,7%, то есть, значительно меньше, чем в чае.

Кроме того, кофеин обладает стимулирующим действием, а потому в отдельных случаях способен даже избавить от головной боли, стимулировать дыхание в случае простудных заболеваний и даже активизировать сердечную деятельность.

Наконец, кофе позволяет избавиться от сонливости, повысить физическую и умственную работоспособность человека. Ряд современных исследований подтвердили, что при умеренном употреблении кофе существенно снижается риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, диабета 2-го типа.

А заявления о том, что кофе способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, также являются преувеличением. Кроме того, кофе заметно снижает риски развития онкологических заболеваний печени, молочный желез и предстательной железы.

Источник: https://golos.ua/
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