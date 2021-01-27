Польза кофе для организма

Между тем, как утверждает косметолог и дерматолог Станислав Арканников, не стоит полностью отказываться от его употребления.





Во-первых, отмечает медик, негативные эффекты от кофе зачастую сильно преувеличены, кроме того, в самом напитке есть и польза.





К примеру, отмечает специалист, большинство утверждений о вреде кофе связаны, преимущественно, с воздействием на организм кофеина. Между тем, этого вещества в самом кофе, как правило, 0,6-0,7%, то есть, значительно меньше, чем в чае.





Кроме того, кофеин обладает стимулирующим действием, а потому в отдельных случаях способен даже избавить от головной боли, стимулировать дыхание в случае простудных заболеваний и даже активизировать сердечную деятельность.





Наконец, кофе позволяет избавиться от сонливости, повысить физическую и умственную работоспособность человека. Ряд современных исследований подтвердили, что при умеренном употреблении кофе существенно снижается риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, диабета 2-го типа.





А заявления о том, что кофе способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, также являются преувеличением. Кроме того, кофе заметно снижает риски развития онкологических заболеваний печени, молочный желез и предстательной железы.



