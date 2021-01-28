Этим напитком омолаживаются голливудские звезды

Раскрыт секрет молодости!







Кайли Дженнер, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Шейлин Вудлин – вот далеко не полный список голливудских красоток, которые «фанатеют» от костного бульона. Они добавляют в него сок лимона, лаванду и другие ингредиенты, а все потому, что считают его «волшебным детокс-эликсиром».





По словам ученых, бульон — это уникальный и доступный источник белка. Кроме того, он считается очень мощным регенерирующим средством, которое используется для восстановления организма (не зря же, больных принято отпаивать бульоном).





Но важно понимать, что полезным является только бульон, приготовленный на свежем сырье, сообщает "Голос.UA". Его можно приготовить из костей курицы или крупного рогатого скота, но процесс варки должен длиться не более 20 часов. Считается, что за это время кости отдают бульону все необходимые микроэлементы — кальций, магний и железо, а также большое количество аминокислот, необходимых для нормального фунционирования организма.





Кроме того, костный бульон содержит большое количество коллагена – белка, отвечающего за плотность и эластичность кожи, который также содержится в ногтях, волосах, суставах. С годами его выработка заметно сокращается и представительницы прекрасного пола платят баснословные суммы за то, чтобы остановить старение кожи.





Костный бульон – это не лекарство, но эндокринологи и нутрициологи настаивают на его пользе и рекомендуют регулярно употреблять в пищу. Принимать такой напиток можно вне зависимости от возраста, а также использовать как основу для соусов и супов. Главное – это то, что варить его нужно от 6 до 24 часов и помнить, что чем дольше он томится на плите, тем полезнее будет в итоге.



