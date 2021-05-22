Леди Красота и здоровье
22 мая 21, 12:38
Дешевый фрукт для похудения
Об этом заявил британский диетолог Роб Хобсон.
Регулярное употребление яблок может помочь сбросить более пяти килограммов за год. По его словам, фрукт в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.
«В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», – пояснил Хобсон.
Специалист подчеркнул, что яблочная клетчатка помогает регулировать кишечную микрофлору, что также способствует снижению веса и замедляет накопление жира.
Источник: https://changeua.com/