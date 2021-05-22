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Леди
Красота и здоровье
22 мая 21, 12:38
Дешевый фрукт для похудения
диета
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Употребление одного яблока в день перед приемом пищи помогает сбросить вес.
Об этом заявил британский диетолог Роб Хобсон.

Регулярное употребление яблок может помочь сбросить более пяти килограммов за год. По его словам, фрукт в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

«В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», – пояснил Хобсон.

Специалист подчеркнул, что яблочная клетчатка помогает регулировать кишечную микрофлору, что также способствует снижению веса и замедляет накопление жира.

Источник: https://changeua.com/
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