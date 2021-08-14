Как снизить чувствительность зубов

Прежде всего необходимо сменить средства гигиены полости рта, говорит эксперт. Зубная щетка должны быть с мягкой щетиной, а средства для чистки обязательно с пометкой "для чувствительных зубов". Также следует соблюдать механизм бережной чистки.





"Осторожно вычищайте остатки пищи круговыми и «выметающими» движениями от корня зубов к режущему краю. Держите щётку под углом 45 градусов к поверхности зуба," - объяснил специалист.





Не последнюю роль играет и соблюдение распорядка очистки зубов. Так, щетку следует использовать не более двух раз в день, а именно утром и вечером. А в течение дня после еды можно воспользоваться ополаскивателем.





Кроме того, после употребления кислой пищи и напитков, специалист порекомендовал использовать жевательную резинку, не содержащую сахар.



