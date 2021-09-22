Пять продуктов помогающих нарастить мышцы

Она уточнила, что в рационе питания должны быть разные продукты с неодинаковым соотношением аминокислот. Это, по словам диетолога, позволит получить максимальное количество необходимых веществ.





В беседе Бочарова рекомендовала в первую очередь употреблять в пищу говядину, содержащую белок и креатин, снабжающий мышцы кислородом и повышающий выносливость.





Вторым продуктом, как указала врач, является куриная грудка. Она хорошо усваивается, содержит витамин В и полезна даже при проблемах с пищеварением, добавила эндокринолог.





Кроме того, для роста мышц следует потреблять яйца, в состав которых входят цинк, и аминокислоту лейцин, снижающую скорость распада белка.





Еще одним полезным продуктом является рыба, к примеру лосось, горбуша или скумбрия. Она содержит омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, которые в том числе способствуют восстановлению мышц после нагрузок, уточнила Бочарова.





В заключение диетолог к полезным для роста мышц продуктам отнесла творог. Благодаря содержащемуся в нем казеину организм насыщается на долгое время, заметила специалист.



