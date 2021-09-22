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Леди
Красота и здоровье
22 сентября 21, 14:25
Пять продуктов помогающих нарастить мышцы
тренировка
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Для того чтобы спровоцировать рост мышц, не следует усиленно «налегать» на один-два продукта.
Она уточнила, что в рационе питания должны быть разные продукты с неодинаковым соотношением аминокислот. Это, по словам диетолога, позволит получить максимальное количество необходимых веществ. 

В беседе Бочарова рекомендовала в первую очередь употреблять в пищу говядину, содержащую белок и креатин, снабжающий мышцы кислородом и повышающий выносливость.

Вторым продуктом, как указала врач, является куриная грудка. Она хорошо усваивается, содержит витамин В и полезна даже при проблемах с пищеварением, добавила эндокринолог.

Кроме того, для роста мышц следует потреблять яйца, в состав которых входят цинк, и аминокислоту лейцин, снижающую скорость распада белка.

Еще одним полезным продуктом является рыба, к примеру лосось, горбуша или скумбрия. Она содержит омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, которые в том числе способствуют восстановлению мышц после нагрузок, уточнила Бочарова.

В заключение диетолог к полезным для роста мышц продуктам отнесла творог. Благодаря содержащемуся в нем казеину организм насыщается на долгое время, заметила специалист.

Источник: https://storinka.com.ua/
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