Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
26 сентября 21, 12:14
Как побороть осеннюю депрессию: главные способы
осень
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Витамин D, физическая активность и общение с другими людьми поможет побороть осеннюю хандру.
Об этом пишет издание "The Guardian", ссылаясь на слова психологов.

Так, для начала необходимо понять, что же заставляет вас впадать в уныние: плохая погода, неправильное питание, плохой режим сна, или всё указанное вместе. Возможно, даже придётся обратиться к специалисту, если такое состояние слишком вас беспокоит.

Если же симптомов депрессии не выявлено, то улучшить настроение можно и самостоятельно. В этом помогут:

Светотерапия

Из-за того, что природного света в это время года не хватает, то придётся прибегнуть к так называемой светотерапии - использовать источники искусственного света для восполнения недостатка солнечных лучей.

"Было проведено немало исследований, подтверждающих, что светотерапия эффективна при сезонных видах депрессии", - говорит психолог Керри Маклауд.

Витамин D

Витамин D наш организм получает под прямыми солнечными лучами, которых осенью и зимой не найти. Восполнить дефицит поможет приём витаминов, однако перед этим следует сдать анализы, чтобы убедиться, что указанного витамина действительно не хватает в организме.

Физическая активность

Во время тренировок и даже простых прогулок на свежем воздухе вы обогащаете организм кислородом. Это имеет позитивное влияние на общее самочувствие и настроение.

Общение

Отсутствие социального взаимодействия негативно влияет на психику. Поэтому в очередной пасмурный день вместо того, чтобы сидеть дома, лучше встретьтесь с друзьями. Это точно будет гораздо полезнее для вашего настроения.

Созерцание природы

"Мы знаем, что природа делает нас счастливее, но очень часто об этом забываем", - говорит психолог Роб Стоунмен.

Если вдруг видите, что на улице наконец светит солнце, то не теряйте возможность прогуляться на природе.

Источник: https://apostrophe.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названы снижающие длительность жизни продукты
Лента новостей