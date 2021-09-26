Как побороть осеннюю депрессию: главные способы

Об этом пишет издание "The Guardian", ссылаясь на слова психологов.





Так, для начала необходимо понять, что же заставляет вас впадать в уныние: плохая погода, неправильное питание, плохой режим сна, или всё указанное вместе. Возможно, даже придётся обратиться к специалисту, если такое состояние слишком вас беспокоит.





Если же симптомов депрессии не выявлено, то улучшить настроение можно и самостоятельно. В этом помогут:





Светотерапия





Из-за того, что природного света в это время года не хватает, то придётся прибегнуть к так называемой светотерапии - использовать источники искусственного света для восполнения недостатка солнечных лучей.





"Было проведено немало исследований, подтверждающих, что светотерапия эффективна при сезонных видах депрессии", - говорит психолог Керри Маклауд.





Витамин D





Витамин D наш организм получает под прямыми солнечными лучами, которых осенью и зимой не найти. Восполнить дефицит поможет приём витаминов, однако перед этим следует сдать анализы, чтобы убедиться, что указанного витамина действительно не хватает в организме.





Физическая активность





Во время тренировок и даже простых прогулок на свежем воздухе вы обогащаете организм кислородом. Это имеет позитивное влияние на общее самочувствие и настроение.





Общение





Отсутствие социального взаимодействия негативно влияет на психику. Поэтому в очередной пасмурный день вместо того, чтобы сидеть дома, лучше встретьтесь с друзьями. Это точно будет гораздо полезнее для вашего настроения.





Созерцание природы





"Мы знаем, что природа делает нас счастливее, но очень часто об этом забываем", - говорит психолог Роб Стоунмен.





Если вдруг видите, что на улице наконец светит солнце, то не теряйте возможность прогуляться на природе.



