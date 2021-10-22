Как избавиться от насморка и заложенности носа

Осень – сезон респираторных вирусных заболеваний. Заложенный нос и насморк могут на время выбить нас из привычного ритма жизни. Как с этим бороться, рассказывает эксперт «Полезной программы» на канале «Интер», врач-отоларинголог Татьяна Запорожец.





Чаще всего насморк – один из первых симптомов простуды. В случае гриппа он не такой интенсивный, зато в случае других ОРВИ заложенный нос и насморк – классическая картина. Насморк чреват осложнениями: синуситами, отитами, гайморитами. И это не просто дискомфорт или специфические выделения, а опасность для всего организма, ведь все это – воспалительные процессы, обычно с присоединением бактериальной инфекции.





Осложнения сопровождаются затруднением дыхания, гнусавостью голоса, головной болью, гнойными выделениями из носа, болью в глазах, а в некоторых случаях – повышением температуры тела.





По словам Татьяны Запорожец, если насморк не проходит пять дней, стоит обратиться к врачу. Проще и дешевле вылечить заболевание на начальном этапе, купировать симптомы и вернуться в рабочее русло, чем доводить ситуацию до осложнений.





Также эксперт назвала эффективные методы лечения насморка.





употреблять большое количество жидкости: чай, компот, морс, сок, вода способствуют разжижению слизи и увлажнению слизистой;

обеспечить нормальную влажность воздуха в помещении (55-60%);

промывать нос солевым раствором не менее 3 раз в день – это поможет увлажнить слизистую и очистить нос;

закапывать нос сосудосуживающими препаратами.





Однако стоит помнить, что их нельзя применять дольше пяти дней, потому что организм привыкает к этим лекарствам.



