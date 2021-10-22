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Леди
Красота и здоровье
22 октября 21, 14:35
Как избавиться от насморка и заложенности носа
насморк
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Чтобы вылечить насморк быстро, продуктивно и без последствий, соблюдайте простые, но нужные правила.
Осень – сезон респираторных вирусных заболеваний. Заложенный нос и насморк могут на время выбить нас из привычного ритма жизни. Как с этим бороться, рассказывает эксперт «Полезной программы» на канале «Интер», врач-отоларинголог Татьяна Запорожец.

Чаще всего насморк – один из первых симптомов простуды. В случае гриппа он не такой интенсивный, зато в случае других ОРВИ заложенный нос и насморк – классическая картина. Насморк чреват осложнениями: синуситами, отитами, гайморитами. И это не просто дискомфорт или специфические выделения, а опасность для всего организма, ведь все это – воспалительные процессы, обычно с присоединением бактериальной инфекции.

Осложнения сопровождаются затруднением дыхания, гнусавостью голоса, головной болью, гнойными выделениями из носа, болью в глазах, а в некоторых случаях – повышением температуры тела.

По словам Татьяны Запорожец, если насморк не проходит пять дней, стоит обратиться к врачу. Проще и дешевле вылечить заболевание на начальном этапе, купировать симптомы и вернуться в рабочее русло, чем доводить ситуацию до осложнений.

Также эксперт назвала эффективные методы лечения насморка.

употреблять большое количество жидкости: чай, компот, морс, сок, вода способствуют разжижению слизи и увлажнению слизистой;
обеспечить нормальную влажность воздуха в помещении (55-60%);
промывать нос солевым раствором не менее 3 раз в день – это поможет увлажнить слизистую и очистить нос;
закапывать нос сосудосуживающими препаратами.

Однако стоит помнить, что их нельзя применять дольше пяти дней, потому что организм привыкает к этим лекарствам.

Источник: https://edinstvennaya.ua/
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