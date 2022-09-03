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3 сентября 22, 14:38
Найкорисніше варення на зиму для кожного: смачно і просто
Зима - час холоду та застуд. Сьогодні розповімо вам унікальний рецепт варення з моркви, який допоможе підняти імунітет в зимовий період.
Моркву завжди використовують в лікувальному харчуванні. При авітамінозі та проблемах з нирками.
Така баночка варення повинна бути в кожному будинку.
Варення з моркви - рецепт
Вам потрібно:
Морква - 1,5 кг (солодка)
Великий апельсин - 2 шт
Лимон - 1 шт
Цукор - 3 столові ложки
Сіль
Кориця - за смаком
Моркву миємо, чистимо та нарізаємо кубиками. Моркву бажано перекласти в блендер та подрібнити, або натерти на тертці.
Морквину перекласти в глибоку миску.
З апельсина потрібно зробити цедру та вичавити весь сік. Повторити також і з лимоном.
Додаємо цедру та сік лимона та апельсина до моркви.
Всипати цукор, дрібку сіль та 1 чайну ложку кориці для смаку.
Добре перемішати та перекласти в каструлю.
Довести до кипіння та проварити варення з моркви на зиму, поки не загусне.
У чисті баночки розкласти корисне варення на зиму та закатати.
Джерело: glavred.net