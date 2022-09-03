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Красота и здоровье
3 сентября 22, 14:38
Найкорисніше варення на зиму для кожного: смачно і просто
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Готуємо унікальне варення з моркви на зиму для здоров'я.
Зима - час холоду та застуд. Сьогодні розповімо вам унікальний рецепт варення з моркви, який допоможе підняти імунітет в зимовий період.

Моркву завжди використовують в лікувальному харчуванні. При авітамінозі та проблемах з нирками.

Така баночка варення повинна бути в кожному будинку.

Варення з моркви - рецепт

Вам потрібно:

Морква - 1,5 кг (солодка)
Великий апельсин - 2 шт
Лимон - 1 шт
Цукор - 3 столові ложки
Сіль
Кориця - за смаком

Моркву миємо, чистимо та нарізаємо кубиками. Моркву бажано перекласти в блендер та подрібнити, або натерти на тертці.

Морквину перекласти в глибоку миску.

З апельсина потрібно зробити цедру та вичавити весь сік. Повторити також і з лимоном.

Додаємо цедру та сік лимона та апельсина до моркви.

Всипати цукор, дрібку сіль та 1 чайну ложку кориці для смаку.

Добре перемішати та перекласти в каструлю.

Довести до кипіння та проварити варення з моркви на зиму, поки не загусне.

У чисті баночки розкласти корисне варення на зиму та закатати.

Джерело: glavred.net
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