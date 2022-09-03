Найкорисніше варення на зиму для кожного: смачно і просто

Зима - час холоду та застуд. Сьогодні розповімо вам унікальний рецепт варення з моркви, який допоможе підняти імунітет в зимовий період.





Моркву завжди використовують в лікувальному харчуванні. При авітамінозі та проблемах з нирками.





Така баночка варення повинна бути в кожному будинку.





Варення з моркви - рецепт





Вам потрібно:





Морква - 1,5 кг (солодка)

Великий апельсин - 2 шт

Лимон - 1 шт

Цукор - 3 столові ложки

Сіль

Кориця - за смаком





Моркву миємо, чистимо та нарізаємо кубиками. Моркву бажано перекласти в блендер та подрібнити, або натерти на тертці.





Морквину перекласти в глибоку миску.





З апельсина потрібно зробити цедру та вичавити весь сік. Повторити також і з лимоном.





Додаємо цедру та сік лимона та апельсина до моркви.





Всипати цукор, дрібку сіль та 1 чайну ложку кориці для смаку.





Добре перемішати та перекласти в каструлю.





Довести до кипіння та проварити варення з моркви на зиму, поки не загусне.





У чисті баночки розкласти корисне варення на зиму та закатати.



