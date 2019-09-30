Французская заправка для салата: универсальный рецепт

Особый вкус салату придает, несомненно, заправка. Предлагаем вам приготовить изысканную французскую заправку, которая будет идеально сочетаться со многими блюдами.
Ингредиенты:
Оливковое масло – 400 мл
Сок лимона – 100 мл
Горчица дижонская – 1 ст.л.
Чеснок – 1 зубчик
Соевый соус – 3 ч.л.
Соль крупная – 2 ч.л.
Перец свежемолотый – 1 ч.л.
Мед – ½ ч.л.
Способ приготовления:
Все ингредиенты положите в блендер и взбейте до однородности. Переложите полученную массу в банку, закройте плотно крышкой и храните в холодильнике.
Приятного аппетита!