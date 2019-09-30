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Леди
Кулинария
29 сентября 19, 21:42
Французская заправка для салата: универсальный рецепт
Заправка
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Добавьте нотку праздника в повседневную трапезу.
Особый вкус салату придает, несомненно, заправка. Предлагаем вам приготовить изысканную французскую заправку, которая будет идеально сочетаться со многими блюдами.

Ингредиенты:

Оливковое масло – 400 мл
Сок лимона – 100 мл
Горчица дижонская – 1 ст.л.
Чеснок – 1 зубчик
Соевый соус – 3 ч.л.
Соль крупная – 2 ч.л.
Перец свежемолотый – 1 ч.л.
Мед – ½ ч.л.


Способ приготовления:

Все ингредиенты положите в блендер и взбейте до однородности. Переложите полученную массу в банку, закройте плотно крышкой и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

Источник: smak.ua/ 

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