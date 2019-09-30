Французская заправка для салата: универсальный рецепт

Особый вкус салату придает, несомненно, заправка. Предлагаем вам приготовить изысканную французскую заправку, которая будет идеально сочетаться со многими блюдами.





Ингредиенты:





Оливковое масло – 400 мл

Сок лимона – 100 мл

Горчица дижонская – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик

Соевый соус – 3 ч.л.

Соль крупная – 2 ч.л.

Перец свежемолотый – 1 ч.л.

Мед – ½ ч.л.









Способ приготовления:





Все ингредиенты положите в блендер и взбейте до однородности. Переложите полученную массу в банку, закройте плотно крышкой и храните в холодильнике.





Приятного аппетита!







