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Леди
Кулинария
19 ноября 17, 23:25
Очень быстрое блюда для утра
хачапури
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Родные скажут Вам спасибо
Хачапури

Очень быстрое блюда для утра. 

Готовится 15 минут. 

Не забудьте заварить чай пока готовите. Родные скажут Вам спасибо!
   
Ингредиенты

яйцо
стакан молока
300 г сулугуни (я не редко использую твердый сыр)
сливочное масло 30 г
стакан муки

Инструкции

1. Взбейте яйцо, добавьте молоко и ещё раз взбейте Всыпьте муки и снова все взбейте.
2. Добавьте 300 грамм тертого сыра и хорошо всё размешайте
3. Выливаем всю массу в хорошо разогретую сковороду и поджариваем до красивой корочки. Переворачиваем и жарим до готовности.

Источник: kurkuma-project.ru
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