Хачапури
Очень быстрое блюда для утра.
Готовится 15 минут.
Не забудьте заварить чай пока готовите. Родные скажут Вам спасибо!
Ингредиенты
яйцо
стакан молока
300 г сулугуни (я не редко использую твердый сыр)
сливочное масло 30 г
стакан муки
Инструкции
1. Взбейте яйцо, добавьте молоко и ещё раз взбейте Всыпьте муки и снова все взбейте.
2. Добавьте 300 грамм тертого сыра и хорошо всё размешайте
3. Выливаем всю массу в хорошо разогретую сковороду и поджариваем до красивой корочки. Переворачиваем и жарим до готовности.