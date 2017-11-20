Хачапури





Очень быстрое блюда для утра.





Готовится 15 минут.





Не забудьте заварить чай пока готовите. Родные скажут Вам спасибо!

Ингредиенты





яйцо

стакан молока

300 г сулугуни (я не редко использую твердый сыр)

сливочное масло 30 г

стакан муки





Инструкции





1. Взбейте яйцо, добавьте молоко и ещё раз взбейте Всыпьте муки и снова все взбейте.

2. Добавьте 300 грамм тертого сыра и хорошо всё размешайте

3. Выливаем всю массу в хорошо разогретую сковороду и поджариваем до красивой корочки. Переворачиваем и жарим до готовности.



