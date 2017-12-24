Необычные блюда украсят Новогодний стол в год Жёлтой Собаки

Ведь в праздничную ночь хочется побаловать себя и близких чем-то необычным – и желательно, не очень сложным. Какие же необычные блюда можно приготовить для встречи года Жёлтой Земляной Собаки, чтобы удивить и порадовать домочадцев?

Ведь в праздничную ночь хочется побаловать себя и близких чем-то необычным – и желательно, не очень сложным. Какие же необычные блюда можно приготовить для встречи года Жёлтой Земляной Собаки, чтобы удивить и порадовать домочадцев?

У каждой хозяйки есть свои коронные рецепты для новогоднего стола. Однако чтобы угодить покровительнице 2018 года – Желтой Собаке, надо приготовить на этот Новый год блюда, которые соответствовали бы её вкусам и предпочтениям. Собака – домашнее животное, поэтому такие блюда должны быть сытными, но при этом достаточно простыми. А ещё – оригинальными по форме.

Если вы ещё не решили, какие блюда приготовить на новый год 2018, воспользуйтесь рецептами необычных "собачьих" блюд, которые мы специально собрали по такому случаю.

Новогодние закуски: закуска по-собачьи

Что касается закусок, то идеальным вариантом на новогоднем столе в год Жёлтой Собаки будут небольшие, но сытные бутерброды или канапе. Например, закуска в корзиночках в виде собачьей мордочки – как раз то, что нужно! Приготовить такое лакомство проще простого.





Вам понадобятся (на 1 порцию):

Плавленый сыр – 1 шт.;

Твёрдый сыр – 100-150 г;

Майонез – 2-3 столовые ложки;

Чеснок – 1 зубчик;

Соль и перец – по вкусу;

Варёная колбаса – 100 г;

Фундук – 10 шт.;

Готовые хлебные корзинки – 3 шт.

Плавленый срок выдерживаем полчаса в морозильной камере холодильника, после чего натираем на мелкой тёрке вместе с твёрдым сыром. Смешиваем получившуюся сырную массу с майонезом, выдавливаем в неё чеснок. Затем лепим сырные шарики и из двух шариков формируем в корзинке мордочку. Ушки и язык делаем из колбасы, а глаза и нос – из фундука разных размеров.

Бутерброды и сэндвичи на новогодний стол

Так и просится на новогодний стол в год Жёлтой Собаки хот-дог. Но это ведь блюдо фаст-фуда, которое традиционно едят на ходу. Поэтому место ему тоже найдётся – на дачном новогоднем пикнике. В остальных случаях Собака не откажется от более изысканной вкуснятинки – но конечно же, с начинкой из мяса. Например, можно приготовить экстравагантный, мегасендвич с говядиной, плавленым сыром, помидорами или огурцами.





Для одного такого вам понадобятся:

Небольшой багет – 1 шт.;

Сыровяленая или вареная говядина – 150-200 г;

Плавленый сыр (или сырная намазка) – 1 шт.;

Помидор или огурец – 1-2 шт.;

Зелень – по вкусу.

Разрежьте багет вдоль и смажьте середину сыром, затем выложите куски мяса, а потом помидоры или огурцы. Оберните сэндвич пищевой бумагой и перевяжите тонкой бечёвкой: это будет и красиво, и практично.

Для тех, кто предпочитает обходиться без мяса, приготовьте красочные и праздничные бутерброды, как на фото ниже.

Для этого вам будут нужны:

Хлеб для тостов – 1 упаковка;

Плавленый сыр или сливочное масло – 100-150 г;

Колбасный сыр – 50-100 г;

Свежий огурец – 1-2 шт.;

Зелень – по вкусу.

Тостовый хлеб поджарьте в тостере или подсушите в духовке, затем смажьте мягким сыром или маслом и сделайте с помощью огурца и твердого колбасного сыра «съедобные ёлки». Не деликатес, но смотреться среди других блюд будет оригинально и актуально. Поверьте, такие бутерброды понравятся и взрослым, и детям.

Необычные салаты на Новый год: салат Собачка

Еще одни обязательные ингредиенты на праздничном новогоднем столе 2018 – это зелень и овощи. Они должны присутствовать чуть ли не в каждом блюде. Дело в том, что растения, особенно зеленые, ассоциируются с богатством и плодородием, поэтому, если хотите привлечь деньги в дом, украшайте блюда зеленью и обязательно сделайте салаты на Новый год с использованием овощей.

А чтобы Новый 2018 год был еще и весёлым, приготовьте вот такой необычный новогодний салат Собачка. Состоит он из самых простых ингредиентов: копченой курицы, отварного картофеля и моркови, мягкого сыра, маринованных грибов и яиц.

Для его приготовления вам понадобятся:

Курица копченная – 300 г;

Грибы маринованные – 150 г;

Картофель – 6 шт.;

Морковь – 6 шт.;

Варёные яйца – 4 шт.;

Сыр плавленый – 1 шт;

Майонез – 100-150 г;

Укроп – одна веточка;

Соль, перец – по вкусу.

Делается этот необычный салат слоями: первым выкладывается вареный картофель: его нужно натереть на тёрку и выложить на тарелку, формируя из него ушки и мордочку собаки. Картофель нужно слегка смазать майонезом, затем выложить сверху нарезанную копченую курицу, натёртый белок враёных яиц, заранее нарезанные грибы.

Дальше нужно натереть плавленый сыр, покрыть его натёртой морковью и снова картофелем. Украсьте салат желтком, а ушки и мордочку сделайте из белка. Глаза – из грибов, а брови и язык – из курицы.

Новогодние мясные блюда: мясо по-бургундски

Собака по своей природе охотник и больше всего на свете любит мясо. Поэтому в новогоднем меню 2018 обязательно должны присутствовать мясные блюда. А чтобы новогоднее горячее блюдо не было банальным, приготовьте говядину в вине – мясо по-бургундски.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Говядина – 1 кг;

Мясной бульон – 500 мл;

Морковь – 1шт.;

Оливковое масло – 1 столовая ложка;

Мука – 2 столовых ложки;

Красное вино – 750 мл (1 бутылка);

Репчатый лук – 1 шт.;

Томатная паста – 1 столовая ложка;

Соль, перец – по вкусу.

Мясо нужно промыть и обсушить, нарезать крупными кусками. Обжарить до румяной корочки на сковороде в оливковом масле. Вынуть. В том же масле, что осталось в сковороде, обжарить крупно нарезанные лук и морковь.

Мясо и заправку выложить в глубокую кастрюлю, посолить, поперчить и поставить на 4 минуты в разогретую духовку. Затем достать, перемешать, добавить томатную пасту, вино, бульон, поставить на плиту и довести до кипения. Накрыть крышкой и снова опустить в самый низ духовки. Готовить около 3 часов при температуре 160oC.

Новогодние десерты: печенье Собачья радость

Так как пёс любит уют и тепло, то в список блюд для новогоднего стола 2018 обязательно стоит внести ароматную домашнюю выпечку. Это могут быть булочки, торты, пирожки или печенье необычной формы. Например, попробуйте приготовить домашнее печенье в виде собачки, собачьей косточки или отпечатка собачьей лапы!

Для приготовления печенья вам понадобятся:

Мука – 350 г;

Мёд – 150 г;

Сахар – 60 г;

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 120 г;

Сода – 1/2 чайной ложки;

Пряности (имбирь, корица, мускатный орех) – по вкусу;

Сахарная глазурь – по количеству печенья.

Способ приготовления следующий: сахар надо высыпать в размягченное сливочное масло и размешать миксером до полного растворения.

Добавьте мед, яйцо, пряности и соду, снова всё перемешайте. Частями всыпайте муку и замесите крутое тесто. Заверните его в плёнку и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Готовое тесто из холодильника раскатайте толщиной 5-7 мм, вырежьте формочками фигурки в виде косточки, выложите их на пергамент и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке не более 7-10 минут. Когда печенье остынет, останется только покрыть его сахарной глазурью.

Приятного аппетита и с наступающим Новым 2018 годом!

источник: superdom.ua

