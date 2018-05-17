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Леди
Кулинария
16 мая 18, 21:53
Кекс на сгущенном молоке с белым шоколадом и фундуком
кекс
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Предлагаем вам изумительный, вкусный рецепт кекса на сгущенном молоке.
Он готовится так просто и легко, смешал все продукты и все, а главное, какой он на вкус, текстура у кекса-как губка, просто восхитительно, а дополняет это великолепие   растопленный  белый шоколад и орехи, не поленитесь, попробуйте именно так, поверьте, оторваться невозможно!
 
  
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ


масло сливочное  50 г
мука  120 г
разрыхлитель  ½ ч. л.
сахар ванильный  1 ч. л.
яйцо  4 шт.
шоколад белый  100 г
фундук  2 горсти
молоко сгущенное  380 г

Берите только хорошее качественное сгущенное молоко, взбивать интенсивно ничего не нужно, выпекать по рецепту от 35 минут, но у каждого духовка разная, проверяйте по сухой палочке, я выпекала кекс около 1 часа. Кушать можно сразу же, он очень вкусный!!! Только не забудьте полить его белым шоколадом и посыпать орешками, кексик от этого еще выиграет во вкусе.

Рецепт. 

Растопите сливочное масло и остудите.

Смешайте яйца, сгущенное молоко.

Добавьте сливочное масло, ваниль.

Просейте муку с разрыхлителем, включите миксер и перемешайте на минимальной скорости до однородности.



Тесто будет жидковатое, не пугайтесь.

Застелите форму пекарской бумагой или возьмите просто форму для кекса, залейте жидкое тесто и выпекайте при температуре 180°С около 40-45 минут, я выпекала около 1 часа, в конце выпекания застелила фольгой, готовность обязательно проверьте деревянной шпажкой, если выходит сухая - значит готово. 

Готовый кекс остудите, выньте из формы.

Растопите белый шоколад, полейте обильно кекс, сверху посыпьте орешками. Какая у него текстура, а на вкус - сказка.



Приятного аппетита!

Источник: edimdoma.ru
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