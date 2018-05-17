Кекс на сгущенном молоке с белым шоколадом и фундуком

Он готовится так просто и легко, смешал все продукты и все, а главное, какой он на вкус, текстура у кекса-как губка, просто восхитительно, а дополняет это великолепие растопленный белый шоколад и орехи, не поленитесь, попробуйте именно так, поверьте, оторваться невозможно!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ









масло сливочное 50 г

мука 120 г

разрыхлитель ½ ч. л.

сахар ванильный 1 ч. л.

яйцо 4 шт.

шоколад белый 100 г

фундук 2 горсти

молоко сгущенное 380 г





Берите только хорошее качественное сгущенное молоко, взбивать интенсивно ничего не нужно, выпекать по рецепту от 35 минут, но у каждого духовка разная, проверяйте по сухой палочке, я выпекала кекс около 1 часа. Кушать можно сразу же, он очень вкусный!!! Только не забудьте полить его белым шоколадом и посыпать орешками, кексик от этого еще выиграет во вкусе.





Рецепт.





Растопите сливочное масло и остудите.





Смешайте яйца, сгущенное молоко.





Добавьте сливочное масло, ваниль.





Просейте муку с разрыхлителем, включите миксер и перемешайте на минимальной скорости до однородности.













Тесто будет жидковатое, не пугайтесь.





Застелите форму пекарской бумагой или возьмите просто форму для кекса, залейте жидкое тесто и выпекайте при температуре 180°С около 40-45 минут, я выпекала около 1 часа, в конце выпекания застелила фольгой, готовность обязательно проверьте деревянной шпажкой, если выходит сухая - значит готово.





Готовый кекс остудите, выньте из формы.





Растопите белый шоколад, полейте обильно кекс, сверху посыпьте орешками. Какая у него текстура, а на вкус - сказка.













Приятного аппетита!



