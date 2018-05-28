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Леди
Кулинария
28 мая 18, 13:40
Пирог с брокколи, пореем и голубым сыром
Пирог с брокколи
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Пирог — история не очень трудоемкая, но в ней есть какой-то домашний уют. Мне кажется, кусочек такого пирога и зеленый салат — вот тебе и праздничный ужин!

Можно взять горгонзолу или дор блю, главное, чтобы сыр был пикантным.

 
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 10 ПОРЦИЙ:

2 пласта
2 шт.
200 г
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 ст. л.
2 ст. л.
1 ст. л.
1 ст. л.
1 ч. л.
1 щепотка
1 ч. л.

ШАГ 1
Духовку предварительно разогреть до 200°С.

ШАГ 2
Тесто предварительно разморозить.
Тесто предварительно разморозить.

ШАГ 3
Один пласт теста раскатать, выложить в форму, так чтобы получились бортики, и часто наколоть вилкой, затем накрыть бумагой для выпечки и насыпать сверху сухой горох или фасоль.
Один пласт теста раскатать, выложить в форму, так чтобы получились бортики, и часто наколоть вилкой, затем накрыть бумагой для выпечки и насыпать сверху сухой горох или фасоль.

ШАГ 4
Выпекать тесто в разогретой духовке 15 минут, затем понизить температуру в духовке до 180°С, снять бумагу с горохом и дать середине теста слегка подпечься.
Выпекать тесто в разогретой духовке 15 минут, затем понизить температуру в духовке до 180°С, снять бумагу с горохом и дать середине теста слегка подпечься.

ШАГ 5
Светлую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами.
Светлую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами.

ШАГ 6
Разогреть в сковороде оливковое и сливочное масло и обжарить лук-порей до прозрачности.
Разогреть в сковороде оливковое и сливочное масло и обжарить лук-порей до прозрачности.

ШАГ 7
Брокколи разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, опустить в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты, затем воду слить.
Брокколи разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, опустить в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты, затем воду слить.

ШАГ 8
Обжаренный порей соединить с брокколи, горчицей и сливками, посолить, поперчить, добавить яйца, все перемешать.
Обжаренный порей соединить с брокколи, горчицей и сливками, посолить, поперчить, добавить яйца, все перемешать.

ШАГ 9
Сыр нарезать маленькими кубиками.
Сыр нарезать маленькими кубиками.

ШАГ 10
На подпеченный корж выложить овощную начинку, сверху разложить сыр.
На подпеченный корж выложить овощную начинку, сверху разложить сыр.

ШАГ 11
Второй пласт теста раскатать, плотно накрыть им корж с начинкой, срезав лишнее тесто по краям.
Второй пласт теста раскатать, плотно накрыть им корж с начинкой, срезав лишнее тесто по краям.

ШАГ 12
Желток смешать с молоком, посолить и кисточкой смазать поверхность пирога, в середине кончиком ножа сделать крестообразный надрез.
Желток смешать с молоком, посолить и кисточкой смазать поверхность пирога, в середине кончиком ножа сделать крестообразный надрез.

ШАГ 13
Выпекать пирог в разогретой духовке 20 минут.
Выпекать пирог в разогретой духовке 20 минут.

Источник: edimdoma.ru
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