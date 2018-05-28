Пирог с брокколи, пореем и голубым сыром

Можно взять горгонзолу или дор блю, главное, чтобы сыр был пикантным.

Можно взять горгонзолу или дор блю, главное, чтобы сыр был пикантным.

ШАГ 1 Духовку предварительно разогреть до 200°С.



ШАГ 2 Тесто предварительно разморозить.



ШАГ 3 Один пласт теста раскатать, выложить в форму, так чтобы получились бортики, и часто наколоть вилкой, затем накрыть бумагой для выпечки и насыпать сверху сухой горох или фасоль.





ШАГ 4 Выпекать тесто в разогретой духовке 15 минут, затем понизить температуру в духовке до 180°С, снять бумагу с горохом и дать середине теста слегка подпечься.



ШАГ 5 Светлую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами.



ШАГ 6 Разогреть в сковороде оливковое и сливочное масло и обжарить лук-порей до прозрачности.



ШАГ 7 Брокколи разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, опустить в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты, затем воду слить.



ШАГ 8 Обжаренный порей соединить с брокколи, горчицей и сливками, посолить, поперчить, добавить яйца, все перемешать.



ШАГ 9 Сыр нарезать маленькими кубиками.



ШАГ 10 На подпеченный корж выложить овощную начинку, сверху разложить сыр.



ШАГ 11 Второй пласт теста раскатать, плотно накрыть им корж с начинкой, срезав лишнее тесто по краям.



ШАГ 12 Желток смешать с молоком, посолить и кисточкой смазать поверхность пирога, в середине кончиком ножа сделать крестообразный надрез.