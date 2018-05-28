Можно взять горгонзолу или дор блю, главное, чтобы сыр был пикантным.
|2 пласта
|2 шт.
|200 г
|1 шт.
|2 шт.
|1 шт.
|4 ст. л.
|2 ст. л.
|1 ст. л.
|1 ст. л.
|1 ч. л.
|1 щепотка
|1 ч. л.
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Пирог с брокколи, пореем и голубым сыром
Можно взять горгонзолу или дор блю, главное, чтобы сыр был пикантным.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 10 ПОРЦИЙ:
ШАГ 1
Духовку предварительно разогреть до 200°С.
ШАГ 2
Тесто предварительно разморозить.
ШАГ 3
Один пласт теста раскатать, выложить в форму, так чтобы получились бортики, и часто наколоть вилкой, затем накрыть бумагой для выпечки и насыпать сверху сухой горох или фасоль.
ШАГ 4
Выпекать тесто в разогретой духовке 15 минут, затем понизить температуру в духовке до 180°С, снять бумагу с горохом и дать середине теста слегка подпечься.
ШАГ 5
Светлую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами.
ШАГ 6
Разогреть в сковороде оливковое и сливочное масло и обжарить лук-порей до прозрачности.
ШАГ 7
Брокколи разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, опустить в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты, затем воду слить.
ШАГ 8
Обжаренный порей соединить с брокколи, горчицей и сливками, посолить, поперчить, добавить яйца, все перемешать.
ШАГ 9
Сыр нарезать маленькими кубиками.
ШАГ 10
На подпеченный корж выложить овощную начинку, сверху разложить сыр.
ШАГ 11
Второй пласт теста раскатать, плотно накрыть им корж с начинкой, срезав лишнее тесто по краям.
ШАГ 12
Желток смешать с молоком, посолить и кисточкой смазать поверхность пирога, в середине кончиком ножа сделать крестообразный надрез.
ШАГ 13
Выпекать пирог в разогретой духовке 20 минут.
Источник: edimdoma.ru
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