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Леди
Кулинария
28 мая 18, 23:46
Любимый салат из брокколи
салат
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Хотим поделиться с вами рецептом вкусного и ароматного салата.

Готовится он с изумительной чесночной заправкой. Получается изумительным и аппетитным.

Для блюда можно использовать домашний майонез.


Необходимые продукты

  • - 0,3 килограмма брокколи
  • - 0,2 килограмма помидоров «Черри»
  • - 60 грамм изюм
  • - 60 грамм орехов «Кешью»

Для заправки


  • - 100 грамм домашнего майонеза
  • - 2 зубчика чеснока
  • - 2 столовые ложки кетчупа
  • - 1 столовая ложка винного уксуса
  • - 2 чайные ложки сахара
  • - соль, перец

Начинаем приготовление

  1. Брокколи промываем, отвариваем и нарезаем на мелкие соцветия. Перекладываем в миску. Помидоры «Черри» нарезаем половинками. И отправляем к брокколи. Туда же кладем изюм и измельченные орешки.
  2. Приготовим заправку. В чашку кладем домашний майонез, добавляем сахар, соль, кетчуп и винный уксус. Туда же добавляем пропущенный через пресс чеснок и черный перец. Все перемешиваем до однородности.
  3. Готовую заправку добавляем в салат и хорошо перемешиваем. А потом подаем к столу.

Приятного аппетита!

Источник: jemchyjinka.ru

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