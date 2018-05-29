Любимый салат из брокколи

Готовится он с изумительной чесночной заправкой. Получается изумительным и аппетитным.
Для блюда можно использовать домашний майонез.
Необходимые продукты
- - 0,3 килограмма брокколи
- - 0,2 килограмма помидоров «Черри»
- - 60 грамм изюм
- - 60 грамм орехов «Кешью»
Для заправки
- - 100 грамм домашнего майонеза
- - 2 зубчика чеснока
- - 2 столовые ложки кетчупа
- - 1 столовая ложка винного уксуса
- - 2 чайные ложки сахара
- - соль, перец
Начинаем приготовление
- Брокколи промываем, отвариваем и нарезаем на мелкие соцветия. Перекладываем в миску. Помидоры «Черри» нарезаем половинками. И отправляем к брокколи. Туда же кладем изюм и измельченные орешки.
- Приготовим заправку. В чашку кладем домашний майонез, добавляем сахар, соль, кетчуп и винный уксус. Туда же добавляем пропущенный через пресс чеснок и черный перец. Все перемешиваем до однородности.
- Готовую заправку добавляем в салат и хорошо перемешиваем. А потом подаем к столу.
Приятного аппетита!
Источник: jemchyjinka.ru