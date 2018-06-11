Рецепт дня: рыбные котлеты с летними овощами

Котлеты из рыбного филе с сезонными овощами – это вкусное, сытное и оригинальное блюда. Кусочки сала в фарше придают рыбным котлетам сочность.

Ингредиенты:

Рецепт приготовления:

1. Подготовленное рыбное филе несколько раз пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.

2. Овощи помыть, нарезать средними кусочками и также пропустить через мясорубку вместе с салом.

3. Зелень помыть и мелко порубить.

4. Смешать рыбный фарш и овощи, добавить яйцо и манную крупу. Приправить и перемешать до получения однородной массы.

5. Из получившегося фарша сформировать котлеты. По желанию обвалять их в муке или панировочных сухарях. Обжарить рыбные с двух сторон в растительном масле.

6. Подавать с любым гарниром на свой вкус.